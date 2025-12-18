El fuerte viento obliga a desviar once vuelos en el Aeropuerto de Bilbao

BILBAO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento ha obligado a desviar un total de once vuelos en el Aeropuerto de Bilbao a lo largo de esta jornada del jueves, según han informado fuentes de Aenea a Europa Press.

En concreto, los vuelos procedentes de Alicante, Londres y Menorca se han desviado a Asturias, uno de Madrid ha regresado a la capital de España y otro de Estambul también ha tenido que aterrizar en Madrid.

A Vitoria han tenido que ser desviados un vuelo desde Tenerife Norte, otro desde Tenerife Sur, otro más de Barcelona, un cuarto desde Granada y otro desde París. Además, otro vuelo desde la capital francesa ha tenido que aterrizar en Biarritz.