La Fundación Arizmendiarrieta crea el Premio Internacional Arizmendiarrieta HumaniSare

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arizmendiarrieta Kristau Fundazioa ha anunciado la creación del Premio Internacional Arizmendiarrieta HumaniSare, una nueva distinción de carácter anual destinada a reconocer a una persona o institución que, a nivel internacional, haya destacado por sus aportaciones intelectuales a los valores humanistas, por su difusión o por su aplicación práctica en proyectos concretos en el ámbito de la empresa.

Según ha informado la Fundación, el nuevo galardón se pone en marcha en el marco de Arizmendiarrietaren Urtea, Año de la Empresa Humanista, y amplía al ámbito internacional la labor de reconocimiento que la Fundación viene desarrollando a través de los Premios Arizmendiarrieta Sariak.

Estos premios se celebran anualmente en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, y distinguen a empresas, entidades sin ánimo de lucro y sociedades públicas que destacan por la incorporación de valores humanistas y por su aplicación en los sistemas de gestión, de acuerdo con los principios del Modelo Inclusivo Participativo de Empresa (MIPE).

La creación del Premio Internacional Arizmendiarrieta HumaniSare supone, por tanto, un paso más en el objetivo de la Fundación de contribuir a la difusión de una concepción humanista de la empresa y de reconocer a quienes realizan aportaciones relevantes en este ámbito, tanto desde la reflexión intelectual como desde la práctica empresarial.

El Premio Internacional Arizmendiarrieta HumaniSare podrá recaer en una persona viva o en una institución que, por su trayectoria y aportaciones, haya contribuido de manera destacada a impulsar los valores humanistas en el ámbito de la empresa.

Las candidaturas serán propuestas por la propia entidad organizadora y por los miembros de los Jurados de los Premios Arizmendiarrieta Sariak de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. La decisión corresponderá a estos Jurados, que se reunirán, como es habitual, durante el mes de noviembre en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia-San Sebastián y Pamplona. El fallo se hará público una vez que la persona o institución elegida haya aceptado formalmente la distinción.