Fundación "la Caixa" invierte 17 millones a acción social en Euskadi en 2026 y llegará a los 18 millones en 2027

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé. - FUNDACIÓN "LA CAIXA"

BILBAO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa" invertirá en 2026 un total de 17 millones de euros al desarrollo de programas e iniciativas sociales, científicas, educativas y culturaes en Euskadi, lo que supone un millón de euros más que el año anterior, y en 2027 tiene previsto alcanzar los 18 millones de euros.

El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, han firmado este viernes un acuerdo marco que refuerza la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción social, científica, educativa y cultural.

En virtud de este convenio, la Fundación dedicará un total de 17 millones de euros a la acción social en Euskadi en 2026, un millón de euros más que el año anterior, y para 2027, la entidad ha anunciado que prevé alcanzar una inversión de 18 millones de euros.

El presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, ha destacado que el aumento sostenido del presupuesto "hace patente nuestro compromiso con Euskadi y afianza nuestro vínculo histórico con este territorio".

"Creemos que, ante la inestabilidad global, se precisan acciones sólidas y duraderas que permitan dar una respuesta eficiente a los retos de nuestro tiempo", ha afirmado.

Fainé ha señalado que, "gracias a la colaboración inestimable del Gobierno vasco y de las entidades sociales vascas, nuestra acción se adapta a las necesidades específicas de Euskadi para contribuir a su progreso y al bienestar de sus ciudadanos, especialmente de aquellos que pasan por situaciones de dificultad".

El principal propósito de este convenio es el desarrollo de actuaciones sociales orientadas a "reducir la vulnerabilidad y posibilitar una vida digna a quienes más lo necesitan", ha apuntado Fainé.

Entre las líneas prioritarias está la lucha contra la pobreza, con especial énfasis en la pobreza infantil a través del programa CaixaProinfancia. Esta iniciativa va dirigida a familias con hijos de entre 0 y 18 años en riesgo o en situación de exclusión. En 2025, el programa atendió a 1.356 niños y adolescentes de 913 familias en Euskadi.

La inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión se lleva a cabo a través del programa de Incorpora. A lo largo de 2025 se facilitaron 1.244 empleos en Euskadi gracias a la colaboración de 622 empresas del territorio.

Asimismo, se impulsa la humanización de la salud a través del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, que proporciona apoyo psicosocial y espiritual a personas en situación de final de vida y a sus familiares. En Euskadi, este programa cuenta con tres equipos de atención psicosocial que atendieron a 2.687 pacientes y 1.805 familiares en 2025.

El acompañamiento a las personas mayores con el programa de Personas Mayores, el más longevo de la Fundación "la Caixa", contribuye a un envejecimiento activo y saludable al tiempo que reduce el riesgo de aislamiento y soledad en este colectivo. Un total de 17.834 personas mayores participaron en las 502 actividades impulsadas en los 18 centros en los que se desarrolla el programa en Euskadi.

Otras de las líneas "prioritarias" es el impulso de proyectos de entidades sociales sin ánimo de lucro mediante las Convocatorias de Proyectos Sociales. En 2025 se seleccionaron 51 proyectos en Euskadi, que contaron con una inversión global de 1,4 millones de euros.

Por último, la Fundación "la Caixa" apoya a la investigación social a través de las diferentes convocatorias del Observatorio Social, que seleccionó un proyecto en Euskadi en 2025.

Por otro lado, la red de oficinas de CaixaBank, mediante ayudas de la Fundación "la Caixa", impulsa proyectos y actividades de su entorno más inmediato en los ámbitos social, cultural y educativo. A lo largo del año 2025 se facilitaron 206 de estas ayudas en Euskadi, con una inversión de más de un millón de euros por parte de la Fundación.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO TUMO EN BILBAO

La Fundación "la Caixa", la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao han inaugurado este año su proyecto para la creación, por primera vez en el Estado, de un Centro TUMO para Tecnologías Creativas en el Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, gracias a la colaboración de las tres entidades.

La actividad del Centro TUMO BilbaoBizkaia se ha puesto en marcha con unas sesiones intensivas de verano, las Summer Sessions, y el curso 20262027 se iniciará el 5 de octubre. La adecuación del espacio y la apertura del centro suponen una inversión aproximada de 10 millones de euros por parte de la Fundación "la Caixa" en los próximos cuatro años.

Además de estas líneas de actuación, el acuerdo también incluye acciones en los ámbitos educativo, científico y cultural. Por un lado, la Fundación "la Caixa" promueve el acceso a la cultura como motor de transformación social a través de exposiciones que programa. En 2025, en Euskadi se programó la exposición Colores del mundo, que contó con más de 47.000 visitantes.

Por otro, en el marco de colaboración con las grandes instituciones culturales para el fomento y la difusión del conocimiento, colabora con la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao, desde el año 1999, cuando se integró en el Programa de Miembros Corporativos, en calidad de Patrono.

En el ámbito de la educación, la Fundación desarrolla el programa EduCaixa, que fomenta el desarrollo de competencias del alumnado, la formación del profesorado y la mejora del sistema educativo basada en el uso de evidencias. En 2025, un total de 6.676 estudiantes y 280 docentes de 64 centros educativos vascos accedieron a los recursos del programa.

La entidad también promueve la formación de excelencia mediante su programa de Becas, que cubre todas las etapas de la educación superior. El año pasado, en Euskadi, se concedieron una beca de grado; cuatro becas de posgrado en el extranjero; cuatro becas de doctorado; y cuatro más de posdoctorado.