Parque de Miramon - FUNDACIÓN CRISTINA ENEA

SAN SEBASTIÁN 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cristina Enea de San Sebastián celebrará este próximo fin de semana una nueva edición de las salidas 'De parque a parque', para disfrutar en familia de los parques "más significativos de la ciudad y conocer sus riquezas ambientales y culturales".

Para la edición de otoño, el parque de Miramon será el protagonista y las inscripciones están abiertas en 'www.cristinaenea.eus'. Estas salidas, además de conocer la historia de cada parque y explorar sus rincones más bellos, ofrecerán también "la oportunidad de jugar en familia", según ha explicado el concejal de Medio Ambiente de la capital guipuzcoana, Iñigo García.

Tras explicar que "los parques son espacios de salud y de encuentro, pero también guardan buena parte de la historia de la ciudad", ha señalado que "Miramon es un buen ejemplo de ello, y estas salidas permiten que las familias lo conozcan de cerca y aprendan a cuidarlo".

En cuanto al parque de Miramon, ha subrayado que es "muy extenso", por lo que en la actividad del fin de semana se visitará únicamente una parte. La visita comenzará en el exterior del caserío-lagar Katxola, un lugar muy vinculado con la manzana, por lo que habrá la oportunidad de caminar por los más de 200 manzanos de su entorno y conocer el papel que ha jugado esta fruta en la vida social de la ciudad.

La visita, dirigida a un público familiar, ofrecerá a los más jóvenes material con el que se podrán convertir en pequeños exploradores, buscando vida sobre los troncos de árboles caídos, además de conocer las estrategias de los árboles para poder hacer frente al otoño. Las sesiones serán el sábado 28 de noviembre, a las 11.00 horas en castellano, y el domingo 29 de noviembre, a las 11.00 horas en euskera.