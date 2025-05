La Fundación eAtlantic, presidida por Urkullu, trabajará en propuestas "para una fachada Atlántica próspera"

Se propone coadyuvar en la creación de la Macrorregión, con disposición a colaborar con Gobierno Vasco y otras administraciones atlánticas

BILBAO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El exlehendakari Iñigo Urkullu ha presentado este viernes en Bilbao eAtlantic Fundazioa, que trabajará en propuestas para impulsar "una fachada Atántica próspera". En el acto, Urkullu ha afirmado que otro de sus objetivos es coadyuvar en la creación de la Macrorregión, con disposición "absoluta" a colaborar con el Gobierno Vasco y otras administraciones del eje atlántico.

En el Día de Europa y del 75 aniversario de la Declaración Schuman, ha comenzado su andadura eAtlantic Fundazioa con el lema 'Garapena Saretzen (desarrollo en red)". La coincidencia con esta efeméride "no es casual", tal como ha explicado Iñigo Urkullu, sino que "atiende a la voluntad de subrayar su compromiso con la defensa del proyecto de integración europea".

La presentación de esta Fundación en Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU, en Bilbao, ha estado precedida de la reunión del Patronato, integrado por una treintena de patronos, entre los que se encuentran como promotores Kutxabank, BBVA, Petronor e Iberdrola.

En su comparecencia, Urkullu ha destacado que en una "Europa hostigada por populismos y regímenes iliberales, y en un tablero global en radical transformación", es necesario reafirmar "nuestro europeísmo y actuar constructiva y cívicamente para seguir avanzando en el proyecto de integración" de la UE.

Según ha precisado, Euskadi "ha impulsado desde sus inicios el ideal de la Europa unida", y hoy eAtlantic "conecta con esta trayectoria", ya que "nace con la vocación de aportar valor añadido, de conjugar la reflexión y la formulación de propuestas de acción concretas y tangibles".

Para ello, ha destacado que cuentan con "tres ingredientes claves". En primer lugar, ha citado como "razón de ser" de la fundación "la prosperidad de la fachada atlántica europea y el posicionamiento de sus intereses en la agenda europea, junto al compromiso con los valores democráticos y los objetivos de Naciones Unidas". También la gobernanza, "y más concretamente la participación efectiva de los niveles institucionales más cercanos a los ciudadanos en el proceso de decisiones de la UE".

En segundo lugar, ha resaltado "el conocimiento y experiencia", ya que los distintos miembros del patronato de eAtlantic tienen "experiencia liderando redes y participando en proyectos de colaboración, gestionando proyectos empresariales, académicos, de innovación tecnológica o social a escala atlántica y europea". "Conocemos de primera mano el enorme potencial de la fachada atlántica y sus déficits. Conocemos igualmente el potencial de la gobernanza multinivel", ha indicado.

Los patronos, según ha precisado, representan "a una parte sustantiva del tejido social de Euskadi". Se trata de empresas líderes en las transiciones verde y digital, entidades financieras, sistema universitario vasco, cámaras de comercio, organizaciones sociales y personas físicas "de probada trayectoria".

En tercer lugar, ha asegurado que cuentan con "un plan de acción claro y medios". "La geografía nos ha situado en la fachada atlántica de este continente, un espacio rico en capacidades y patrimonio, pero que, ubicado en la periferia de la UE, corre el riesgo de quedar relegado", ha advertido.

PROPUESTAS

Por ello, eAtlantic formulará propuestas para una fachada atlántica "próspera en el contexto de las transiciones en marcha". En este sentido, activará un grupo de trabajo para localizar las propuestas de los informes Leta y Draghi.

Además, pretende movilizar a actores públicos y privados, "invitar a las mejores mentes a analizar la manera concreta de aterrizar las recomendaciones generales de estos informes en la región atlántica". De esta forma, identificarán "frenos y oportunidades", y propondrá acciones para superar las trabas, "alinear las inversiones y apuestas con la agenda europea, reducir el gap de innovación y descarbonizar nuestra economía sin perder competitividad".

Otro objetivo es "reforzar las interconexiones para insertar la fachada atlántica en el nuevo mercado único europeo y promover el desarrollo humano sostenible".

COADYUVAR A CREAR LA MACRORREGIÓN ATLÁNTICA

El trabajo de la Fundación estará dirigido, asimismo, a coayuvar a la creación de la macrorregión atlántica "y a generar una narrativa positiva de sus capacidades". "La UE necesita una toma de decisiones informada para ganar legitimidad democrática y producir políticas pegadas a las necesidades sobre el terreno", ha apostillado.

Otro de sus fines es "promover el debate y la reflexión para una gobernanza de la Unión Europea participativa y multinivel que aproveche las capacidades de los gobiernos subestatales, especialmente las de aquellos con competencias legislativas".

Por ello, un grupo de trabajo sobre gobernanza se encargará "de aportar evidencias del valor añadido de la territorialización de las políticas UE y participación regional, particularmente en su vertiente tecnológica, industrial y de posicionamiento".

Para atender a sus fines fundacionales, eAtlantic Fundación tejerá "alianzas estratégicas con actores públicos y privados de la fachada atlántica, con regiones con competencias legislativas y 'Think tanks' de prestigio, y mantendrá interlocución estable con las instituciones europeas". También trabajarán para "mejorar la comprensión de la UE por parte de la ciudadanía, porque no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama".

La fundación está "enraizada en Euskadi", pero tiene "vocación de formular propuestas al servicio de la prosperidad del conjunto de la fachada atlántica europea y del proyecto de integración europea".

Se trata, tal como ha especificado Urkullu, de una iniciativa privada, sin ánimo de lucro, que quiere ser "un factor coadyuvante a la labor desde las instituciones públicas y desde las administraciones públicas. Por ello, ha mostrado su "disposición a la colaboración absoluta" con el Gobierno Vasco y "con cualquier otra administración pública de la fachada atlántica".

"Cuando planteo o propongo lo de la coayuvancia en orden a la labor que desde las instituciones públicas estén desarrollando en lo que pueda ser la creación de la Macrorregión Atlántica, nuestra disposición es absoluta", ha apuntado.

Iñigo Urkullu ha señalado que tanto el Lehendakari como el Ejecutivo vasco están informados de todo lo referente a eAtlantic Fundazioa".

Urkullu en la actualidad es presidente de eAtlantic, aunque con el objetivo de poder ser presidente ejecutivo, ha solicitado al Gobierno Vasco la declaración de compatibilidad --que está en trámite--, al ejercido un alto cargo. "Habiendo sido el lehendakari, soy el primer interesado en hacer las cosas como hay que hacerlas", ha aseverado.

Preguntado por si le gustaría haber seguido realizando esta labor en la presidencia del Gobierno Vasco, ha dicho que a cada uno "le corresponde el tiempo que le corresponde". "Mi tiempo como lehendakari terminó el día 22 de junio del año pasado. Llegamos a esa fecha habiendo impulsado la creación de la eurorregión, la relación interinstitucional con la Mancomunidad de Electos de Iparralde, y la Comisión Arco Atlántico en la relación con los agentes políticos económico-empresariales", ha precisado.

Ahora, tal como ha apuntado, le corresponde "otra responsabilidad". "Somos absolutamente complementarios y yo me alegraré de que el Gobierno Vasco actual pueda culminar trabajos iniciados en etapas anteriores", ha afirmado.

El exlehendakari ha dicho que no le corresponde ni busca "el protagonismo político", sino ejercer como presidente de eAtlantic, y sus intervenciones serán "a título individual, particular".