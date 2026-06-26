La Fundación eAtlantic y las universidades CRUSOE comparten en A Coruña ámbitos de colaboración

La directora general de Fundación eAtlantic, Marian Elorza, durante su participación n la asamblea general de la Conferencia de Rectores de las Universidades del Suroeste Europeo (CRUSOE) en A Coruña (Galicia) - EATTLANTIC FUNDAZIOA

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación eAtlantic Fundazioa, entidad presidida por Iñigo Urkullu, ha participado en la asamblea general de la Conferencia de Rectores de las Universidades del Suroeste Europeo (CRUSOE), celebrada durante dos días, jueves y viernes, en A Coruña (Galicia), foro en el que ha compartido marcos de colaboración en favor del desarrollo sostenible de la Fachada Atlántica europea, en presencia también de representantes de varios gobiernos autonómicos a nivel estatal y de otros regionales de Portugal, integrados en el grupo denominado RESOE.

La directora general de Fundación eAtlantic, Marian Elorza, ha presentado los objetivos de la entidad, creada hace ya un año, así como sus primeros trabajos abordados. En el evento también ha participado Juanjo Álvarez, investigador principal. En este contexto, se han ofrecido a identificar sinergias y explorar líneas de actuación que permitan la articulación de una visión compartida del Atlántico europeo.

Elorza ha recordado que eAtlantic ha surgido para "propiciar desde la sociedad civil y en coordinación con distintos espacios y redes de colaboración ya existentes, dinámicas que favorezcan el entendimiento entre agentes públicos y privados de la Fachada Atlántica europea, en torno a una visión y acción compartidas".

En el encuentro, han participado especialmente miembros de la RESOE, creada en 2010 y que ha ido incorporando nuevos territorios desde que surgió con el propósito de tener presencia ante la UE para impulsar el desarrollo del Corredor Atlántico.

Este grupo incluye a las autonomías de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, además de la Comisión de Coordinación y Desarrollo de la Región Norte y Centro de Portugal. En el intercambio de análisis, desde este colectivo se ha hecho especial incidencia en el objetivo de "aprovechar la oportunidad que representa la inclusión del Corredor Atlántico como Corredor Europeo Prioritario para mejorar la competitividad del transporte y la logística de la Fachada Atlántica europea, a través de la potenciación del transporte multimodal".

Fundación eAtlantic ha destacado que la red de universidades CRUSOE tenía especial interés en presencia de sus representantes en esta asamblea tras el primer contacto de presentación realizado por sus respectivos presidentes, la rectora de la Universidad de Cantabria, Concepción López, y el lehendakari Iñigo Urkullu.

La Conferencia de Rectores de las Universidades e Institutos Politécnicos del Suroeste Europeo es una asociación sin ánimo de lucro y de ámbito internacional, constituida por las Universidades de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, Región Norte y Centro de Portugal.

La configura un total de 29 entidades de educación superior, con más de 600 grupos de investigación y más de 240.000 estudiantes repartidos en más de 40 campus. Esta conferencia trabaja para redefinir la colaboración académica, en materia de investigación e innovación, que contribuya al desarrollo territorial y a la especialización inteligente de la zona.