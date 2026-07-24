Fundación Gipuzkoako Parketxe Sarea se renueva como Gipuzkoanatura para impulsar colaboración con agentes guipuzcoanos

Presentación de Gipuzkoanatura en el parketxe de Iturraran - DFG

SAN SEBASTIÁN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Gipuzkoako Parketxe Sarea ha iniciado una nueva etapa, con nuevos estatutos y nuevo nombre, Gipuzkoanatura, con el propósito principal de convertise en "un instrumento más sólido de colaboración" para todos los agentes del territorio. Así, busca mejorar la coordinación con ayuntamientos, instituciones y entidades, facilitar la colaboración y optimizar recursos en educación, sensibilización, ocio y turismo ligados a la naturaleza en Gipuzkoa.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, acompañada del diputado foral de Equilibrio Territorial Verde, Xabier Arruti, y del gerente de Gipuzkoanatura, Luis Mari Zaldua, ha visitado este viernes Iturraran, donde ha señalado que los centros de interpretación de la Red de Parketxes ofrecen un "acceso importante a los valores naturales y humanos" del territorio.

"La red gestiona recursos y organiza acciones que ya despiertan el respeto y la atención de la ciudadanía. Al transformarnos en Gipuzkoanatura, estamos reforzando su papel para que tenga aún más referencialidad en la educación, sensibilización y ocio ligados a la naturaleza", ha señalado.

"Conciliar el ocio y la educación en el medio natural, mientras disfrutamos de un momento agradable, ser conscientes de los valores naturales, históricos y humanos que nos rodean, es muy enriquecedor para todas las personas. Además, estar y caminar por el medio natural nos da equilibrio y sin duda influye positivamente en el bienestar de la ciudadanía y los visitantes", ha afirmado Mendoza.

Desde su creación en diciembre de 2009 por iniciativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los ayuntamientos de Aia, Ataun, Oiartzun y Oñati, y entidades como Gipuzkoa y Donostiako Kutxa, la fundación ha trabajado por la educación ambiental, el conocimiento del medio natural y la promoción de valores de respeto hacia la naturaleza entre la ciudadanía.

En este sentido, Gipuzkoako Parketxe Sarea recibe cerca de 50.000 visitantes al año y, desde su creación, ha atendido a más de 600.000 personas. Organiza y desarrolla actividades de educación, ocio y turismo, en colaboración con los agentes que actúan en los parques naturales, espacios naturales protegidos y en el medio rural.

Gipuzkoako Parketxe Sarea, ahora Gipuzkoanatura, gestiona actualmente seis parketxes o centros de interpretación: Arditurri (Oiartzun), Iturraran (Aia), Barandiaran Museoa y Lizarrusti (Ataun), Anduetza (Zegama) y Arantzazu (Oñati). También es responsable del servicio de atención de los albergues de Lizarrusti y Arantzazu, así como de la ferrería de Agoregi.

Con el inicio de esta nueva etapa, se ha sumado como nuevo miembro al Ayuntamiento de Zumaia. Gracias a ello, antes de fin de año Gipuzkoanatura se encargará de la gestión del centro de interpretación Flyschenea de Zumaia para difundir el patrimonio geológico y natural del flysch y del Geoparque Mundial de la Costa Vasca de la Unesco.

CAMBIO DE ESTATUTOS

Desde la Diputación han recordado que en Gipuzkoa existen numerosos centros, infraestructuras y entidades dedicadas a la educación ambiental. Estos recursos, tanto públicos - dependientes del Gobierno Vasco, la Diputación o los ayuntamientos- como privados, y presentes en municipios grandes y pequeños, conforman un amplio ecosistema de iniciativas orientadas a la naturaleza.

En este contexto, han defendido que "la colaboración es la vía más eficaz para fortalecer la acción conjunta", ya que "contar con una oferta complementaria y coordinada en educación ambiental, sensibilización, ocio y turismo aporta beneficios a todos los agentes implicados".

Partiendo de esta premisa, Gipuzkoanatura apuesta por ampliar y consolidar su estructura y actividades para lograr reforzar su papel como referente en el territorio. El objetivo sigue siendo promover la educación ambiental, el conocimiento del entorno natural y los valores de respeto hacia la naturaleza, al tiempo que se incrementa la cooperación con ayuntamientos y otras entidades para ampliar la red de centros y optimizar recursos, garantizando un mayor impacto social.

Los nuevos estatutos facilitan que más ayuntamientos formen parte de Gipuzkoanatura y refuerzan la red de centros de interpretación. Así, contempla dos tipos de colaboración, la primera de ellas con los ayuntamientos y sus centros o instalaciones, para "trabajar de manera conjunta, compartir conocimiento y ofrecer una propuesta coherente a la sociedad". Para ser colaborador no hace falta ser miembro del patronato.

En segundo lugar, recoge colaboraciones con otras entidades, públicas o privadas, que no disponen de infraestructuras propias, pero trabajan en el mismo ámbito. En este caso, la colaboración se centra en proyectos de intercambio de conocimiento y formación de estudiantes y agentes. A nivel operativo, los nuevos estatutos permiten potenciar la adecuación de las actividades, reforzar la comunicación y optimizar los recursos.

En cuanto a la comunicación, Gipuzkoanatura ya ha puesto en marcha una nueva web con toda la información sobre la Fundación, sus fines, los centros que la componen, las actividades programadas y los recursos y servicios dirigidos a la ciudadanía.