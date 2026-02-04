Fundación SGAE y Jazzaldia ponen en marcha la 12 edición de la muestra 'JazzEñe' para programadores

Archivo - Actuación de R.S. Basque Faktor, formado por los músicos Rubén Salvador y Satxa Soriazu. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián, Donostia Kultura y el Festival de Jazz de San Sebastián, pondrá en marcha la duodécima edición de JazzEñe, muestra de jazz de socios de SGAE para programadores internacionales que se celebrará del 22 al 25 de julio en la capital guipuzcoana dentro del 61 Jazzaldia.

Aquellos grupos interesados en participar pueden enviar su solicitud hasta el próximo 3 de marzo a través del formulario online habilitado a tal efecto en la web de la Fundación SGAE, con la documentación estipulada en las bases.

'JazzEñe' forma parte de la apuesta de la Fundación SGAE por la internacionalización del repertorio de los socios de SGAE. Por ello, entre el público asistente a los conciertos de 'JazzEñe' se encuentran directores, programadores de festivales y ferias de todo el mundo, interesados en conocer la realidad del jazz estatal, que son invitados por la propia entidad.

Además, la Fundación SGAE organizará encuentros profesionales matinales entre estos y los grupos participantes en 'JazzEñe' con el fin de "generar sinergias, intercambiar conocimientos y experiencias y cerrar acuerdos de colaboración", promoviendo giras internacionales y actuaciones en festivales y ferias de jazz extranjeros.

El Teatro Victoria Eugenia acogerá a lo largo de cuatro días ocho conciertos seleccionados, dos conciertos breves (de 45 minutos) cada día, a partir de las 12.30 horas. Las entradas generales, con un precio de 10 euros por día, ya están a la venta, aunque el cartel no se hará público hasta abril.

La Fundación SGAE celebra desde hace doce años 'JazzEñe', una muestra de jazz español para programadores internacionales que pretende difundir el jazz que se hace en España a nivel internacional. Tras su primera edición, celebrada en Madrid en 2014, el certamen se trasladó a la ciudad de Valencia, al auditorio de Zaragoza y al Teatro Echegaray en Málaga.

Este es el sexto año consecutivo que el Festival de Jazz de San Sebastián acoge esta muestra. A lo largo de estos años, más de 70 grupos han interpretado sus repertorios en festivales de todo el mundo gracias a este programa entre los que se encuentran Chicuelo & Mezquida, Antonio Lizana, Rycardo Moreno y Pedro el Granaíno, o Daniel García Trío.