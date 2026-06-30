Fundación Vital y AEMAR invitan a mojarse en apoyo a las personas con esclerosis múltiple en Álava

Presentación de 'Mójate-Busti Zaitez' - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La campaña solidaria 'Mójate-Busti Zaitez' vuelve el primer fin de semana de julio de la mano de AEMAR (Asociación de esclerosis múltiple Araba) y Fundación Vital para recorrer distintos municipios alaveses, con el objetivo de "reforzar su carácter participativo, sensibilizar a toda la ciudadanía alavesa sobre la enfermedad y recaudar fondos destinados a rehabilitación y atención especializada".

Durante su presentación en rueda de prensa, han informado que el acto central tendrá lugar el 5 de julio, a las 12.00 horas, en Fundación Estadio Vital, pero se podrá participar también en otros puntos habilitados en Vitoria-Gasteiz ese mismo día, como Mendizorrotza, Gamarra y Club Náutico Aldayeta, el viernes 3 en las piscinas municipales de Alegría-Dulantzi y el sábado 4 en las de Labastida.

La campaña, que el próximo año cumplirá tres décadas, invita a la ciudadanía a participar con un gesto simbólico: nadar o darse un baño en apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad neurológica crónica que, actualmente, afecta a más de 400 personas en Álava y a cerca de 2.200 en Euskadi.

Las personas participantes podrán darse un baño, nadar los metros que deseen, recibir un diploma acreditativo, informarse sobre la enfermedad y colaborar adquiriendo productos solidarios diseñados para la campaña por el ilustrador Mikel Urmeneta para Katuki Saguyaki.

Todos los fondos recaudados en una de las iniciativas sociales más consolidadas del verano en Euskadi se destinarán íntegramente a financiar servicios especializados de rehabilitación fisioterapéutica, terapia ocupacional, atención psicológica, trabajo social y programas de apoyo a familias y personas cuidadoras.

La imagen de este año vuelve a apostar por el humor, el simbolismo y la solidaridad. En ella aparece un grupo de ovejas lanzándose al agua, cada una a su manera, junto a un lobo disfrazado, "una metáfora visual que hace referencia a este gesto colectivo de apoyo, a la solidaridad compartida y la implicación ciudadana", así como a una de las características de la Esclerosis Múltiple, ya que muchas de sus manifestaciones no son visibles a simple vista. "La imagen transmite un mensaje de diversidad, participación y comunidad: personas distintas, unidas por una misma causa", han añadido.

"Más allá del gesto simbólico, la campaña representa un compromiso colectivo con la inclusión, la investigación y la mejora de la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad", ha subrayado la organización.

400 ALAVESES AFECTADOS

AEMAR ha recordado que la Esclerosis Múltiple afecta especialmente a personas jóvenes, mayoritariamente mujeres, suele diagnosticarse entre los 20 y los 40 años y, a día de hoy, continúa sin cura. Aunque no es contagiosa ni mortal, puede generar importantes secuelas físicas, emocionales y sociales que condicionan la vida diaria de quienes la padecen.

Actualmente, la asociación presta atención rehabilitadora especializada a una media mensual de 67 personas y agrupa a más de 200 personas afectadas y 224 personas socias colaboradoras en Álava.

Entre sus síntomas más frecuentes destacan alteraciones del equilibrio y la coordinación, problemas visuales, fatiga extrema, espasticidad muscular, hormigueos y pérdida de sensibilidad, trastornos del habla o debilidad muscular.

Desde su primera edición, 'Mójate-Busti Zaitez' ha evolucionado al mismo ritmo que el conocimiento sobre la enfermedad. "Hace casi treinta años apenas existían tratamientos eficaces y el desconocimiento social era muy elevado. Hoy, gracias a la investigación y al avance de los tratamientos modificadores de la enfermedad, muchas personas pueden disfrutar de una mejor calidad de vida", han destacado los organizadores.