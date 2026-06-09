Fúnez (PP) pide retirar la reforma del Estatuto Marco que "ha unido a todos en contra" y empezar "de cero" con diálogo

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, en una rueda de prensa en Bilbao, junto a la presidenta del partido en Bizkaia, Amaya Fernández. - EUROPA PRESS

BILBAO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha emplazado al Gobierno a retirar la reforma del Estatuto de Marco sanitario tras "unir a todos" pero "en contra" y empezar "de cero". En este sentido, ha apelado a diseñar el nuevo Estatuto Marco con "diálogo y apertura de miras", en lugar de con "sectarismo e imposición".

En una rueda de prensa en Bilbao, Fúnez ha señalado que, una semana después de su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto para la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud "ha unido a todos" pero "en contra".

Así, ha destacado que se han manifestado en contra del texto aprobado por el Gobierno el comité de huelga, sindicatos que previamente habían acordado con el Ministerio, y "las comunidades autónomas que están sufriendo las consecuencias de una huelga de médicos que lleva ya más de 10 meses" y que, ha remarcado, ha supuesto posponer "más de 3 millones de actos médicos".

Por ello, ha emplazado al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez a que "se ocupe de esta cuestión" y "retire ese texto" para empezar "desde cero". En este sentido, ha planteado que, si bien "es necesaria la reforma", se debe acometer con "diálogo, y no sectarismo, y apertura de miras, y no imposición".

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