FVEM ve "inasumibles y alejadas de la realidad" las demandas de la plataforma sindical conjunta del Metal de Bizkaia

Archivo - Adolfo Rey, Begoña San Miguel y Alex Ormaetxebarria, de la federación del Metal de Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha considerado "inasumibles y alejadas de la realidad" de las empresas del sector las reivindicaciones recogidas en la plataforma sindical conjunta presentada por ELA, CCOO, UGT y LAB en la reunión de la mesa negociadora celebrada este jueves en Bilbao.

A través de un comunicado y tras el encuentro, la patronal ha precisado en primer lugar que "valora" la presentación de dicha plataforma sindical conjunta, algo que reclamaba desde el inicio del proceso, pero "lamenta" que hayan transcurrido diez meses para poder disponer "por primera vez" de una propuesta común sobre la que desarrollar e iniciar una negociación "efectiva".

En todo caso, y tras analizar el contenido de la propuesta, FVEM ha considerado que "las exigencias sindicales superan cualquier previsión" puesto que, ha subrayado, "las reivindicaciones planteadas se consideran inasumibles para las empresas del sector en el actual contexto económico, marcado por la incertidumbre, la presión sobre los costes y las dificultades para mantener la competitividad".

Tras incidir nuevamente en que esta propuesta "llega con diez meses de retraso, después de un periodo en el que no se ha podido avanzar en la negociación", para la Federación, es "ahora cuando podría comenzar realmente una negociación sobre el contenido del convenio".

FVEM ha mencionado, entre los principales puntos de discrepancia con las demandas sindicales, "los incrementos salariales y de otros conceptos retributivos, la reducción de la jornada laboral hasta en 36 horas y la ampliación de permisos y complementos".

Para la patronal vizcaína, este conjunto de medidas supondrían "un incremento significativo de los costes y una reducción de la competitividad de las empresas".

En cuanto a la jornada laboral, desde FVEM han recordado que el sector del Metal de Bizkaia "ya cuenta con una de las jornadas laborales más reducidas del ámbito estatal, por lo que nuevas disminuciones limitarían aún más las horas efectivas de trabajo". A esta circunstancia, han añadido, "se suman los elevados niveles de absentismo del sector, que alcanzaron el 10,41% en 2025".

En todo caso, y con el objetivo de "favorecer el avance de la negociación, FVEM ha mejorado su propuesta salarial inicial, de forma que, en concreto, ha elevado del 2% al 3% el incremento previsto para 2026, y del 2% al 2,5% los correspondientes a 2027 y 2028.

Esta mejora, desde su punto de vista, "refleja la voluntad de seguir negociando y buscar puntos de encuentro, siempre desde planteamientos realistas y acordes con las posibilidades del tejido empresarial".

El objetivo, han recalcado desde FVEM, "sigue siendo alcanzar un convenio equilibrado que permita avanzar en las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector sin comprometer la competitividad de las empresas ni el futuro del empleo industrial en Bizkaia" han concluido.