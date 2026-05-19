Galán dice que solo los países con marcos estables tendrán "éxito" y apela a aumentar "enormemente las inversiones"

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, durante la celebración del 125 aniversario de la fundación de la compañía energética, a 19 de mayo de 2026, en Bilbao. - David de Haro - Europa Press

BILBAO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha reclamado este martes en Bilbao "marcos estables y predecibles" porque solo aquellos países que ofrezcan estabilidad y seguridad jurídica serán los que tendrán "éxito" y, junto a ello, ha demandado "incrementar enormemente las inversiones, tanto en nueva generación como en redes eléctricas y almacenamiento.

Sánchez Galán ha realizado estas manifestaciones en el acto de celebración del 125 aniversario de la compañía que se ha desarrollado este martes en la Torre Iberdrola de Bilbao, con la presencia del Lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, y el de Cebek, Guillermo Buces, entre otros.

En el acto, el presidente de Iberdrola ha hecho entrega precisamente al lehendakari del primer ejemplar del libro que se ha elaborado con motivo de este aniversario y que es un recorrido por la historia de Iberdrola.

Galán ha tenido un reconocimiento a todos los que han hecho posible esa historia, entre ellos, a unos accionistas "leales", a los proveedores y a unas instituciones que "siguen definiendo los marcos adecuados".

Tras realizar un recorrido por algunos de los hitos de Iberdrola, ha señalado que ese libro también aborda el crecimiento y la profunda transformación de Iberdrola, hasta convertirse no solamente "en la primera empresa eléctrica de España, sino en la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo", todo ello, además, "batiendo récords año tras año, tanto de dividendos para los accionistas, como en su compromiso social, generación de empleo y con la contribución fiscal y las inversiones".

Sánchez Galán ha añadido que en la publicación presentada este martes también se analizan las perspectivas de la denominada era de la electricidad y, tras aludir a su presencia en la cumbre que ha reunido a las mayores empresas industriales de Europa, ha señalado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, les trasladó la necesidad urgente de Europa de "más que duplicar la electrificación del continente en los próximos diez años".

Según ha indicado, la CE lo "tiene claro" y hay que electrificar y ello requiere "incrementar enormemente las inversiones, tanto en nueva generación como en redes eléctricas y almacenamiento".

Para ello, se precisan marcos "estables y predecibles" y que garanticen "seguridad jurídica". A su juicio, solo aquellos países que ofrezcan esa seguridad, predictibilidad y estabilidad regulatoria "serán los que tenga éxito en esta andadura".

Asimismo, Sánchez Galán, tras destacar que Euskadi se ha adelantado en esa "tendencia hacia la electrificación", ha afirmado que la "Iberdrola de hoy es el resultado de una suma de esfuerzos, un proyecto integrador que ha ido creciendo sin perder nunca sus raíces vascas".

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