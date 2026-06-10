Galdakao comenzará el próximo lunes el reparto de las nuevas tarjetas para los contenedores de residuos orgánicos

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) comenzará el próximo lunes, 15 de junio, a repartir las nuevas tarjetas necesarias para utilizar los contenedores de recogida de residuos orgánicos, tras la actuación de renovación y ampliación llevado a cabo durante las últimas semanas.

Según ha informado el consistorio vizcaíno, las nuevas tarjetas estarán disponibles para la ciudadanía en la oficina de atención ciudadana ESAN.

Las personas usuarias del sistema de recogida neumática no tendrán que cambiar su tarjeta, ya que la que utilizan actualmente seguirá siendo válida. El resto de usuarios, además de recoger la nueva tarjeta, deberán activarla antes de comenzar a utilizarla, puesto que su entrega no implica que esté operativa automáticamente.

La activación podrá realizarse en la propia oficina ESAN en el momento de su recogida. Durante la primera semana, entre los días 15 y 19 de junio, el personal de la empresa que gestiona del servicio estará presente en ESAN para ayudar a la ciudadanía y resolver las posibles dudas que puedan surgir.

Con el fin de que la ciudadanía disponga de tiempo para adaptarse al nuevo sistema y recoger las tarjetas correspondientes, los contenedores de residuos orgánicos permanecerán abiertos hasta el 30 de junio. A partir de esa fecha, únicamente podrán abrirse mediante la tarjeta correspondiente.

El ayuntamiento ha destacado que, recientemente, se ha triplicado el número de contenedores de residuos orgánicos, "acercando el servicio a más barrios y fomentando la separación y el reciclaje de los residuos", con el objetivo de "ofrecer herramientas más cómodas a la ciudadanía y avanzar hacia una gestión de residuos cada vez más sostenible".

Para ello, ha precisado, se ha adaptado el sistema, con el propósito de premiar el reciclaje mediante incentivos fiscales. En este sentido, el Ayuntamiento de Galdakao ha recordado que "separar correctamente los residuos es fundamental para mejorar las tasas de reciclaje y seguir avanzando hacia un municipio más sostenible". Por ello, ha animado a toda la ciudadanía a recoger su nueva tarjeta y hacer uso de los contenedores de residuos orgánicos.