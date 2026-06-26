Garazi La Fantasy lleva este sábado la fiesta, el "petardeo" y la reivindicación LGBTIQ+ a las fiestas de Irun

Garazi La Fantasy - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Garazi La Fantasy llevará este sábado la reivindicación LGBTIAQ+ al programa de San Marciales de Irun con 'Irunen Harro. La fiesta a la que nunca nos invitaron', un show festivo con "petardeo" y reivindicativo en el que "toda la gente está invitada a pasarlo bien", y que contará además con las 'Campanadrags' que darán inicio de manera oficial en la ciudad guipuzcoana al Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

La Drag Queen, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que su espectáculo será un "mix de cosas y de actuaciones" con momentos "más de risa" a los que se sumarán "espectáculo clásico travesti y playback coreografía" junto a "momentos de reivindicación y de memoria" en los que se va tener presente a "las personas referentes LGTBQ+ de Irun, que existen y que han estado muy invisibilizadas".

"Es la fiesta a la que nunca nos invitaron las personas LGTBIQ+ y a la que está toda la gente invitada, seas LGTBIQ o no. Es un momento para pasarlo bien, para divertirnos y para reivindicar", ha aseverado.

Otro de los puntos fuertes de la noche serán las 'Campanadrags' previas a la presentación de la DJ Sofía Cristo, que surgen a raíz de las campanadas de Nochevieja que Garazi La Fantasy lleva varios años haciendo con Teledonosti desde el balcón del Ayuntamiento de Irun.

"Mucha gente nos decía que qué pena que no se hagan en directo porque iríamos a San Juan y ya que eso es inviable, o por lo menos por ahora, pues aprovechamos el Día del Orgullo LGTBIQ+, para transportar ahí las 'Campanadrags' y todas las personas que quieran podrán dar la bienvenida al Día LGTBIQ+, esta vez sí, en directo, en la Plaza Urdanibia, en Mosku", ha detallado.

Las personas que se acerquen desde las 23.45 horas tendrán "petardeo y buen rollo" y podrán ver "algo que nunca se ha visto en Irun, por ahora" porque, según ha apuntado, es "la primera travesti contratada por el Ayuntamiento". De este modo, ha valorado que el Consistorio irundarra le proporcione esa plataforma en la que prevé ofrecer "algo que esté a la altura, y yo creo que la gente lo que se puede esperar es que se lo va a pasar bien".

En esa línea, ha incidido en la importancia de que este show esté incluido en el programa de los Sanmarciales 2026. "Está muy bien que el Ayuntamiento haya salido un poquito del armario y cuente por primera vez con algo muy claro LGTBIQ+".

La drag queen ha recordado que el pasado año, también el 27 de junio, se programó el concierto de Ladilla Rusa, "un show bastante marica, bastante LGTBQ+" con el que "se vio que no pasaba nada, que no se caía la plaza Urdanibia, y está bien que este año se apueste por eso, porque al final un espectáculo drag ya en sí mismo es reivindicación".

"Hay mucha gente que cree que no deberíamos estar en la calle, que deberíamos estar en los márgenes o quizás sólo en bares a la noche y estar en una plaza a la que puede acudir cualquier persona que quiera, la plataforma y el altavoz que da y el hecho de aparecer en los medios del Ayuntamiento como travesti irundarra es un orgullo", ha manifestado.

"TRAVESTI IRUNDARRA"

Garazi La Fantasy se define como una "travesti irundarra ITV (Irun de toda la vida)" que para Iker, quien la encarna, "siempre ha estado ahí, siempre me he considerado travesti". "De pequeño mi madre siempre me vistió de niña, siempre me he maquillado, me he vestido con ropa de mi hermana, de mi tía, de mi madre. He vivido en un entorno muy femenino y me ha dado la posibilidad de jugar con eso", ha relatado.

En 2018 comienza con amigos en Bilbao a travestirse en fiestas y, a raíz de la pandemia, el personaje de Garazi La Fantasy aparece ya en Gipuzkoa. "Al final no dejo de ser yo. Soy un poco como cuando Superman se quita las gafas, aunque yo me pongo gafas, pero es como que me da un superpoder por así decirlo, que puedo hacer y decir un poco lo que me da la gana, porque me quito toda la vergüenza o la poca vergüenza que tengo de normal", ha afirmado.

"Entre el maquillaje, la peluca, una cosa y otra, como no me reconoce casi nadie, me permite el hecho de que mi carácter se agudiza más y me vuelvo mucho más reivindicativo. Siempre soy una persona reivindicativa, pero me vuelvo súper LGTBIQ+, más abanderado de los derechos de todas las personas y de las minorías, sobre todo", ha expresado, al tiempo que ha denominado a Garazi La Fantasy como "una súper heroína LGTBIQ+".

Finalmente, ha confiado en, aunque sea la primera travesti de Irun que vaya a actuar en los San Marciales, "no sea la última ni la única", y que desde el Ayuntamiento "todos los años den la posibilidad, pues no solo a mí, sino a artistas o personas LGTBQ+, porque el día 27 y 28 está ahí, y puede ser un precedente para que todos los años actúe gente acorde al día en el que se está actuando, que es también uno de los reclamos que hicimos como colectivo al Ayuntamiento, y que por ahora no se estaba cumpliendo y parece que a veces escuchan".