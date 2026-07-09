García Chueca dice que el compromiso de los gobiernos central y vasco con la 'Y Vasca' es "firme" y se puede "constatar"

La consejera de Movilidad Sostenible del País Vasco, Susana García Chueca - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha asegurado que el compromiso de los gobiernos central y vasco con la llegada de la Alta Velocidad a Euskadi es "firme" y se puede "constatar".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, García Chueca ha dicho que hablarán de fechas concretas sobre la 'Y Vasca' "según vayamos avanzando en los proyectos que tenemos encomendados".

En ese sentido, ha recordado que la Alta Velocidad es una competencia del Ministerio de Movilidad Sostenible, aunque "en Euskadi tenemos el potencial técnico y económico para poder hacer o redactar los proyectos e incluso realizar obras que aceleren la llegada de la alta velocidad a nuestro país".

Por eso, ha destacado, "en estos dos años, hemos colaborado activamente con el Ministerio para poder agilizar esa llegada" con la encomienda de gestión para la redacción del proyecto constructivo del Nudo de Arkaute o la redacción del proyecto constructivo del túnel de acceso soterrado, de 6 kilómetros, a la estación de Abando en Bilbao.

En el caso de la estación soterrada de Abando, ha recordado que se están adecuando a los nuevos acuerdos entre el Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno de España y el Ejecutivo Vasco "para empezar las obras de llegada del tren de alta velocidad en superficie, a la vez que podemos ir trabajando en la estación soterrada".

"Estamos colaborando activamente para agilizar y esto nos dirá también, cuando tengamos los proyectos, de qué plazos estamos hablando", ha insistido, para recordar que "la plataforma guipuzcoana está culminada" y la estación de Atocha, "que era otra encomienda, ya está preparada también".

La consejera ha insistido que, por parte del Gobierno vasco, "se van dando pasos" y, por su parte, el Ministerio "avanza en lo que es su competencia, de Burgos hacia Vitoria, de Pamplona hacia Altsasu, y cada día prácticamente tenemos acceso a noticias que nos hablan de licitaciones y de puesta en marcha de obras".

INCIDENCIAS EN CERCANÍAS

Respecto a las indicencias registradas últimamente en el servicio de Cercanías Bilbao, ha dicho que "hay muchos motivos, al final, para que el servicio ferroviario se resienta" y ha reconocido que "una de las cuestiones que está teniendo incidencia es, precisamente, la asunción de la transferencia".

En ese sentido, ha precisado que al Gobierno vasco se le ha traspasado la responsabilidad de gestionar el servicio, pero "la infraestructura, las vías, las estaciones, los apeaderos, son propiedad del Estado, en este caso del Ministerio de Movilidad Sostenible, a través de su gestor de infraestructuras que es Adif y el operador que presta el servicio es Renfe, porque, en su momento, subrogamos en el contrato que tenía con el Ministerio".

La consejera ha reconocido que son normales los "enfados" cuando se sufre una incidencia, pero ha destacado que en el año y medio desde la asunción de la transferencia, el Gobierno vasco ha introducido ya "una serie de medidas, algunas de las cuales tienen incidencia en el servicio de vez en cuando".

Además, ha señalado que Adif "está haciendo obras de mejora, no solo de mantenimiento, sino también de infraestructuras, y eso tiene incidencia en el servicio, otras veces son problemas en la catenaria o también están produciéndose robos de cable y eso también hace que el servicio se vea resentido".

"Son múltiples situaciones que hacen que el operador tenga que tomar decisiones como dar una respuesta en un transporte alternativo que evidentemente no siempre es inmediato", ha dicho.

Ante la queja de falta de información sobre las incidencias, García Chueca ha asegurado que han mejorada la comunicación con los viajeros, que, junto con la accesibilidad, fue "una de las prioridades que pusimos encima de la mesa antes de recibir la transferencia". Así, ha recordado que ya hay canales de WhatsApp en Bizkaia y en la Llanada Alavesa, donde se puso en marcha el servicio de Cercanías en mayo de 2025, también tiene un canal específico de comunicación "para que la gente pueda saber qué ocurre y por qué ocurre".

Otras de las mejoras que quiern poner en marcha en la renovación progresiva de los trenes y solucionar los problemas de accesibilida de la línea C-3 Bilbao-Orduña.

"Ha sido una obsesión del departamento el negociar que lleguen trenes que, por lo menos, tengan un vagón accesible, de forma que cualquiera, no solo las personas con movilidad reducida, pueda acceder al tren con comodidad y seguridad", ha dicho, para recordar que este otoño irán entrando a talleres para su puesta en marcha los 12 trenes solicitados a Renfe, once para Bizkaia y uno para Álava que tendrán el vagón central más bajo "accesible desde el andén".

También ha hecho balance de los dos años de Gobierno Vasco y ha asegurado que el Departamento de Movilidad Sostenible "trabaja a buen ritmo" y "progresa adecuadamente", avanzando "en proyectos que llevaban años encima de la mesa pero no habían visto la puesta en marcha", como la Línea 4 de Metro Bilbao, con el compromiso de empezar las obras a finales del año 2027.

Además, ha destacado que 2026 está siendo "un año decisivo" para el Topo en Gipuzkoa, "con la entrada en servicio de nuevos tramos y estaciones". En ese sentido, ha señalado que este año se van a vivir "dos momentos muy importantes en Gipuzkoa". El primero será la entrada en servicio, el próximo 18 de julio, del tramo soterrado del Topo Altza-Galtzaraborda, que conecta San Sebastián y Errenteria, con una nueva estación soterrada en Pasai Antxo.

El segundo momento "importante" será la puesta en marcha de la pasante por San Sebastián, "con tres nuevas estaciones soterradas que van a permitir mejorar las frecuencias e, incluso, ir más allá también en el servicio que prestamos a la ciudadanía".

Sobre la extensión del tranvía de Vitoria a Zabalgana, García Chueca ha dicho que la previsión es empezar las obras próximamente en uno de los ramales. Según ha recordado, la actuación se ha dividido en tres fases y la primera, que se va adjudicar hoy mismo para empezar próximamente las obras, sería el ramal que llegará a Aldaia.

En cuanto a la Variante Sur Ferroviaria (VSF), ha señalado que es otro de los proyectos que "también llevaba años encima de las mesas y que hemos desbloqueado". Según ha recordado, esta obra se va a desarrollar en dos fases y la primera ya está en marcha con los trabajos en Burtzeña y la próxima adjudicación del tramo Burtzako-Castaños.

Asimismo, ha dicho que las obras de la Línea 5 de Metro Bilbao, que "va a dar servicio y unir a las personas de Bizkaia con el hospital de Galdakao, avanzan a muy buen ritmo".

AEROPUERTOS

En cuanto al acuerdo con el Gobierno Central para la creación de un órgano bilateral para que Euskadi pueda participar en la gestión de los aeropuertos vascos, García Chueca ha dicho que es "un paso importante, porque hemos conseguido crear un órgano en el que estamos representados los dos gobiernos, el Gobierno de España y el Gobierno vasco, donde vamos a volcar nuestras necesidades, pretensiones y las cuestiones que creamos que se pueden mejorar o que necesitemos en una planificación estratégica de lo que tienen que ser nuestros aeropuertos a futuro".

"Estamos sentados en la misma mesa con quienes tienen la competencia y la responsabilidad de llevar estos planes adelante, por tanto, hemos dado un paso, un salto cualitativo porque estamos tête-à-tête hablando con quien tiene la competencia y la responsabilidad de hacer lo que tiene que ser nuestro aeropuerto", ha insistido, para mostrarse satisfecha con este acuerdo porque, según ha dicho, sabía que "la cogestión no era algo que estaba encima de la mesa, porque no es posible en el marco legal y competencial en que nos movemos".