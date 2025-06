Garmendia dice que "España no se rompe por cumplir la Constitución que consagra el autogobierno ni por hablar euskera"

BILBAO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha afirmado que "España no se rompe por cumplir la Constitución que consagra el autogobierno y tampoco se rompe por hablar en euskera" y otras lenguas cooficiales, algo que "no es una concesión del presidente Sánchez". Asimismo, ha apelado a "recuperar a un PP responsable, centrado, que no se eche al monte".

En un encuentro del Forum Nueva Economía en Bilbao, Garmendia ha subrayado que el Gobierno de Pedro Sánchez "respeta el autogobierno vasco" y lo está demostrando "en el diálogo y colaboración estrecha" con el Ejecutivo de Euskadi, que "se materializa en los acuerdos sobre traspaso de competencias que se están realizando y negociando".

La delegada del Gobierno ha remarcado que "España no se rompe por cumplir con la Constitución que consagra el autogobierno de las comunidades autónomas". "Euskadi y Cataluña son proyectos compartidos en una España plural", ha señalado.

Del mismo modo, ha asegurado que "tampoco España se rompe por hablar euskera, catalán, gallego, idiomas cooficiales españoles". "No es una concesión del presidente Sánchez, es cumplir con lo que dicta la Constitución", ha señalado, tras la polémica por el uso de lenguas cooficiales en la Conferencia de Presidentes de la pasada semana, que no ha citado.

En palabras de Marisol Garmendia, "España no se rompe", sino que "está más unida que nunca" y es "referente en Europa y en el mundo en muchísimas materias". "España es un gran país conformado por autonomías, por diferentes sensibilidades, por diferentes identidades, y tenemos que volver a recuperar a un Partido Popular responsable, centrado, que no se eche al monte", ha añadido.

En este sentido, ha apelado a "restañar las heridas" y volver a "defender los intereses comunes, que los hay, independientemente de discrepancias políticas". "Necesitamos un país profundamente diverso, respetuoso, democrático y cívico", ha insistido.

