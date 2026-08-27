'Gaupasa', la producción propia de Sala BBK para Aste Nagusia, prorroga funciones hasta el 6 de septiembre

Elenco de la obra 'Gaupasa' - SALA BBK

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Gaupasa', la producción propia de Sala BBK para Aste Nagusia bilbaína, seguirá en cartel tras las fiestas de Bilbao, ya que a las ocho funciones inicialmente programadas (del 23 al 30 de agosto) se suman ahora cuatro nuevas citas el 3, 4, 5 y 6 de septiembre.

Según ha informado la Sala BBK, las entradas para las nuevas fechas estarán a la venta desde este viernes a un precio de 25 euros, tanto en la taquilla como en la web del teatro. "El éxito de convocatoria y la buena recepción de las primeras funciones han sido los motivos para programar ahora esta prórroga", ha explicado.

La obra es un proyecto propio de Sala BBK, en esta ocasión en colaboración con la compañía vizcaína El Mortero. Escrita y dirigida por el joven dramaturgo bilbaíno David Caiña, es una comedia protagonizada por Aiora Sedano, Josu Angulo (que se alterna en su papel con Aitor Borobia en las diferentes funciones), Iñaki Maruri, Lucía Astigarraga, Ibai González y el propio Caiña.

Narra el reencuentro anual de los integrantes de la cuadrilla Txorimalo durante Aste Nagusia a lo largo de década y media. Así, 'Gaupasa' habla de amistad, experiencias compartidas, amores y desamores, reproches, discusiones absurdas, "dramitas, purpurina, kalimotxo y, por supuesto, de la gaupasa de cada Aste Nagusia", resume Caiña.

A través de los Txorimalo, la obra radiografía, con humor y emoción, el fenómeno de las cuadrillas y de esas amistades que, con el tiempo, evolucionan "e incluso se tensan", pero nunca llegan a romperse y "siempre están ahí.

A través de una historia "muy de aquí, sobre esa forma tan vasca de relacionarnos, el montaje apela a todo el mundo, pues habla de algo tan universal como reunirse con los amigos y amigas de toda la vida año tras año", en palabras de Caiña.

"Puede que, a veces con el tiempo, la cuadrilla nos saque de quicio o que hasta nos preguntemos por qué seguimos quedando; pero, sin embargo, seguimos haciéndolo. Sin perder nunca el humor, Gaupasa habla también de crecer y madurar, de cómo cambian las personas y evolucionan las relaciones, y de esos lugares y fechas que, como Aste Nagusia, siempre consiguen reunirnos de nuevo", han apuntado desde la sala bilbaína.