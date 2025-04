Gernika recuerda con una ofrenda floral a las víctimas del bombardeo de en su 88 aniversario

Afirma que "el diablo de la guerra y de la sinrazón no descansa" y se solidariza con "otros Gernika del siglo XXI"

GERNIKA (BIZKAIA), 26 (EUROPA PRESS)

La localidad vizcaína de Gernika ha recordado este miércoles a las víctimas del bombardeo, en la jornada en la que se conmemora su 88 aniversario, con distintos actos, entre ellos el tradicional toque de sirena y una ofrenda floral a las personas fallecidas.

A las 15.45 horas se ha escuchado el toque de sirena con el que cada año se rememora el momento en que se produjo el bombardeo sobre la villa y que este año han activado miembros de la Coordinadora Vasca para la Memoria de la Deportación.

Porteriormente, y bajo la lluvia, que ha hecho su aparición, se ha llevado a cabo, en el cementerio de Zallo, el responso y ofrenda floral a los fallecidos en aquel ataque al municipio. Numerosos representantes institucionales han acudido a los actos, junto a familiares de las víctimas y supervivientes, así como vecinos de la localidad vizcaína.

La representación institucional ha estado encabezada, además de por el alcalde de Gernika, José María Gorroño, por la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendi, o el secretario general adjunto de la Alianza de Civilizaciones de Nacionas Unidas, Miguel Ángel Moratinos, .

También han acudido al homenaje representantes de los partidos políticos vascos, entre ellos el presidente del PNV, Aitor Esteban, y el presidente de la formación en Bizkaia, Iñigo Ansola, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y miembros de otros partidos.

Durante el acto, se ha dado lectura a un texto en el que se ha recordado la "destrucción total" de Gernika por las bombas de la Legión Cóndor y de la Aviación, y se ha aludido a "otras ciudades en Ucrania, Gaza" y en otras partes del mundo "donde hay miles de víctimas inocentes producidas por las guerras".

"Estas flores que ofrecemos hoy desde Gernika, no son solo para recordar y poner en el centro a nuestras víctimas, sino también para recordar a esos otros Gernika del siglo XXI, esos pueblos y ciudades y esas personas inocentes que fallecen cada día bajo el sinsentido de todas las bombas y el terror", han añadido.

Además, han advertido de que "el diablo de la guerra y de la sinrazón no descansa" porque "pasa el tiempo y de vez en cuando vuelve a asomarse al mundo, para asustar, matar y destruir". Han lamentado que "estos últimos días" se han vuelto a escuchar "mensajes preocupantes sobre el rearme, la militarización, con la excusa de la seguridad y metiendo miedo en el cuerpo".

"Debemos hacer frente a este discurso con la no violencia, la paz y mucho diálogo, no con más políticas armamentísticas y de guerra que fomenten el sufrimiento de las personas. No nos queda más que seguir realizando un trabajo incansable a favor de la paz", han concluido.

Tras hacer sonar las campanas de la Iglesia de San Juan, como lo hicieron hace 37 años, los asistentes han depositado ramos de flores en recuerdo a las personas fallecidas durante el bombardeo y después han cerrado la ofrenda con un aplauso a los supervivientes, precedida de un aurresku de honor.

ENTREGA DE PREMIOS

La jornada de conmemoración se ha iniciado esta mañana, con la gala de los Premios Gernika por la Paz y la Reconciliación, que este año han recaído en el secretario general de la ONU, António Guterres, y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) -una organización referente en la investigación de crímenes de lesa humanidad a través de la ciencia forense- por su la trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la justicia social.

Posteriormente, en el Frontón Jai Alai se ha celebrado la iniciativa promovida por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAC) y Religiones por la Paz "Un grito por la Paz, el Fin de las Guerras y el Respeto a la Legalidad Internacional".

Con este acto, líderes religiosos de ámbito internacional de diferentes confesiones, así como dirigentes políticos y representantes sociales se han unido este sábado en Gernika para llamar a la paz, comprometerse a poner fin las guerras y apostar por el respeto a la legalidad internacional.