Getxo (Bizkaia) abre el plazo de inscripción para el Concurso de Novela Corta 'Ramiro Pinilla'

Cartel del Concurso de Novela Corta 'Ramiro Pinilla' - AYUNTAMIENTO DE GETXO

BILBAO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Getxo Kultura ha abierto hasta el 20 de febrero de 2027 el plazo de inscripción para la décima edición del Concurso de Novela Corta 'Ramiro Pinilla, que busca preservar la memoria del reconocido autor, así como impulsar la creación literaria.

Según ha informado el Ayuntamiento de Getxo, como es habitual se otorgarán dos premios, cada uno de ellos dotado con 6.300 euros, para escritos en euskera y castellano, respectivamente.

El fallo del jurado, compuesto por personas de reconocido prestigio en el mundo la literatura, se dará a conocer en septiembre del próximo año, en la entrega de premios que tendrá lugar en el centro Muxikebarri.

Como viene sucediendo en las últimas ediciones, el premio en euskera será publicado en la editorial Erein fruto del acuerdo que esta mantiene con Getxo Kultura y, en el caso de la novela en castellano, recibirá una ayuda adicional de 1.000 euro en caso de que llegue a publicarse.

CERTAMEN INFANTIL

De forma paralela al concurso para adultos también se pone en marcha la décima edición del certamen infantil de relatos 'Txiki Baskardo', dirigido a los centros escolares locales con el objetivo de promover la afición literaria entre el alumnado de Primero de ESO.

En esta ocasión, participarán estudiantes de varios centros que, tras superar una primera fase de selección, concurrirán en la final. Esta última tendrá lugar en el mes de mayo, y en ella los participantes dispondrán de un máximo de 120 minutos para redactar un relato de extensión libre a partir de una frase extraída de la obra de Pinilla 'Andanzas de Txiki Baskardo'.

Los ganadores se darán a conocer junto con el fallo del concurso de novela corta. Recibirán como premio un cheque de 500 euros a consumir en un máximo de cuatro comercios locales adheridos a la campaña 'Euskararen lagunak'.