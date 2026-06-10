Getxo Kirolak abrirá el próximo lunes la preinscripción para la nueva temporada, con 544 cursos en 17 modalidades

Cursos deportivos de Getxo Kirolak - GETXO KIROLAK

BILBAO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Getxo Kirolak abrirá el próximo lunes, 15 de junio, y hasta el próximo 15 de julio el plazo de preinscripción de los cursos deportivos de la próxima temporada, con un total de 544 cursos de 17 modalidades diferentes.

Según ha informado el Ayuntamiento de Getxo, las solicitudes para los cursos de Getxo Kirolak podrán presentarse a través de la oficina electrónica del organismo de deportes o en las oficinas de atención de los polideportivos de Fadura y Gobela. El sorteo de plazas se llevará a cabo el 17 de julio.

La oferta de la nueva temporada incluye un total de 544 cursos de 17 modalidades deportivas diferentes y, para participar en ellos, es necesario disponer del carné de abono de Getxo Kirolak.

Entre las novedades de la nueva temporada destaca la oferta dirigida a menores y jóvenes de gimnasia acrobática y de boxeo en Gobela. Además, se impartirán por primera vez cursos de pádel para niños y niñas a partir de los 11 años.

En los cursos para las personas adultas la principal novedad también se centra en la modalidad de pádel, ya que debido a "la gran demanda" se amplía la oferta con 133 nuevas plazas y se reestructuran los niveles para agilizar el proceso de aprendizaje. Además, la oferta de cursos para las personas mayores de 60 años se reforzará con 22 nuevas plazas de aquagym y 4 cursos de ajedrez en Gobela.

PLAZOS MÁS FLEXIBLES

Por otro lado, "se consolida en la oferta" de Getxo Kirolak el servicio Aukeran, que puso en marcha el año pasado dirigido a las personas que, en lugar de apuntarse a una sola actividad, prefieren combinar diferentes modalidades y horarios "sin tener que elegir un curso cerrado o fijo".

Asimismo, a petición de las personas usuarias del servicio, las clases dentro de la modalidad básica de Aukeran podrán reservarse y cancelarse con plazos más flexibles. Por otro lado, se ampliará la oferta con nuevas clases dirigidas a las personas mayores de 60 años.