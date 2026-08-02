Getxo muestra "su más firme condena" por la presunta agresión sexual a una joven y llama rechazar la violencia machista

Archivo - Concentración contra la violencia machista - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo ha expresado este domingo "su más firme condena" por la presunta agresión sexual a una joven en el municipio y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía para que rechace "comportamientos que denigran a las mujeres y sobre las que sustenta la violencia sexista".

Un varón de 20 años ha sido detenido esta pasada madrugada en el barrio de Algorta tras ser sorprendido por la Ertzaintza 'in fraganti' cuando supuestamente agredía sexualmente a una joven de 19 años que se encontraba llorando, mientras él la sujetaba por los brazos. La víctima ha sido trasladada al hospital de Cruces.

Ante estas "graves hechos de un presunto delito de agresión sexual" y mientras la Ertzaintza continúa con la investigación del caso, el Ayuntamiento de Getxo ha abierto el Protocolo Municipal de actuación y coordinación frente a la violencia machista contra las mujeres.

En un comunicado, el Consistorio muestra su "más firme rechazo, a la vez que condena, toda agresión derivada de actitudes sexistas basadas en la desigualdad de género". Además, expresa su solidaridad a la mujer agredida a la que ofrece su apoyo.

También aboga por "seguir trabajando para lograr una sociedad basada en los valores de igualdad y respeto, en la que las mujeres puedan decidir con libertad con quién, cuándo y cómo tener relaciones sexuales, y en la que, en definitiva, su voluntad sea totalmente respetada".

Asimismo, hace un llamamiento "a todas y todos los getxotarras para que rechacen todas las agresiones contra las mujeres, y para que no toleren comportamientos que denigran a las mujeres y sobre las que sustenta la violencia sexista".