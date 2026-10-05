Getxo ofrece para el curso 2026-2027 dos nuevos talleres gratuitos intergeneracionales de baile y teatro

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia) vuelven a ofertar este curso 2026-2027 dos nuevos talleres intergeneracionales gratuitos, de teatro y ritmos latinos, dirigidos a personas mayores de 18 años.

Los cursos se desarrollarán de noviembre a mayo y tienen como objetivo fomentar el encuentro entre personas de diferentes generaciones de Getxo, favoreciendo el conocimiento mutuo, la convivencia y la creación de nuevos vínculos.

La concejala de Juventud, Mihaela Jilavu, y la edil de Envejecimiento Activo, Carmen Díaz, han destacado que estas actividades "buscan facilitar la relación entre personas de distintas edades, compartir experiencias y crear espacios de encuentro en los que todas las generaciones tengan algo que aportar". Desde el Ayuntamiento de Getxo, ha añadido, quieren contribuir a construir "una comunidad más conectada, donde jóvenes y mayores puedan conocerse, aprender y compartir".

El taller de teatro será los lunes, de 18.00 a 19.30 horas, en el gimnasio del colegio público Juan Bautista Zabala, en Algorta; el de ritmos latinos tendrá lugar los martes, de 18.00 a 19.00 horas, en Romo Kultur Etxea. Las inscripciones se han abierto este lunes, hasta completar las plazas.

CURSOS PARA JÓVENES EN EL GAZTELEKU

Por otra parte, los jóvenes de 11 a 17 años podrán participar, también de noviembre a mayo, pero en los Gaztelekus de Romo y Algorta, en los cursos gratuitos de baile moderno y teatro. Con esta iniciativa, el servicio de Juventud (Gazteria) quiere acercar a la juventud del municipio nuevas propuestas de expresión, creatividad y artes escénicas.

Mihaela Jilavu ha recordado que "durante la adolescencia, contar con espacios de encuentro, participación y expresión resulta especialmente importante". Estas actividades, ha destacado, ofrecen a los jóvenes "la oportunidad de relacionarse con otras personas de su edad, descubrir nuevas capacidades, ganar confianza y expresarse de una manera creativa y libre".

Además de aprender y disfrutar del baile y el teatro, los cursos buscan "fomentar valores como el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad y la confianza en uno mismo, contribuyendo a que los jóvenes encuentren un espacio en el que sentirse parte de un grupo y desarrollar sus intereses", ha añadido.