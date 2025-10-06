Getxo organiza un itinerario naturalista guiado por la orilla del río Gobela para conocer su hábitat y vegetación

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getxo ha organizado para el próximo 18 de octubre un itinerario naturalista guiado por la orilla del río Gobela, a su paso por el municipio vizcaíno, para conocer su hábitat y vegetación.

Según ha explicado el consistorio, a través de esta actividad se pretende dar a conocer el hábitat y la vegetación, tanto autóctona como alóctona, y observar la fauna que habita en el Gobela.

El itinerario estará guiado por los naturalistas Amador Prieto, biólogo especializado en botánica, y Xabier Buenetxea, biólogo, ingeniero forestal y especialista en gestión de fauna y espacios naturales de BOLUE Ingurumen Ikerketak, quienes procurarán mostrar un enfoque diferente y otra visión de este paseo tan frecuente y habitual para muchos getxotarras.

"Queremos animar a la ciudadanía a redescubrir el río Gobela con otros ojos. Muchas veces pasamos por estos espacios sin ser conscientes de la gran riqueza natural que tenemos en Getxo", ha indicado el concejal de Medio Ambiente, Iñigo Urkitza.

Con este paseo, que se enmarca en las jornadas "Getxonatura: conócela y consérvala", además de "disfrutar de la naturaleza, aprenderemos a valorarla y a cuidarla como parte de nuestro día a día", ha añadido Urkitza.

El recorrido comenzará a las 09.00 horas del sábado en la plaza de la Estación de Las Arenas, en su confluencia con el río, y se prolongará hasta las 12.30-13.00 horas, aproximadamente.

Es aconsejable llevar calzado y ropa cómoda y abrigada (dependiendo de la meteorología), así como prismáticos (quienes dispongan de ellos). Para poder participar es necesario inscribirse y la excursión, gratuita, está enfocada para adultos y menores de más de 10 años.