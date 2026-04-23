La GI-2120 se cortará al tráfico en Ataun el próximo martes por obras de rehabilitación del firme

SAN SEBASTIÁN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La carretera GI-2120 se cortará al tráfico en la localidad guipuzcoana de Ataun, a la altura del barrio de San Gregorio, el próximo martes por obras de rehabilitación del firme, según ha informado la Diputación en un comunicado.

En concreto, entre las 09.00 y las 18.00 horas, permanecerá cortado al tráfico en ambos sentidos el tramo comprendido entre el punto kilométrico 57,250 (caserío Etxetxiki) y el 57,360 (cafetería Sutegi).

El corte no afectará al cruce de la GI-2120 con el camino Lauztierreka. El tráfico que deba atravesar este tramo será desviado por la carretera GI-3151, en dirección a los barrios de Aia y Urkillaga (Ataun).

Asimismo, los vehículos que circulen entre los barrios de San Martín, San Gregorio y Ergoiena deberán utilizar este itinerario alternativo en ambos sentidos. Una vez finalizados los trabajos, se retirará la señalización provisional y se restablecerá la circulación habitual.