La GI-2132 registra cortes de tráfico por obras de rehabilitación del firme del 11 al 14 de agosto

SAN SEBASTIÁN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera GI-2132 registrará cortes puntuales de tráfico, en sentido Vitoria/Gasteiz, por obras de rehabilitación del firme entre los días 11 y el 14 de agosto, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa en un comunicado.

Las afecciones afectarán especialmente a los accesos y salidas en dirección Lasarte-Oria (norte) y a las conexiones con la N-I y la N-634.

Las obras se desarrollarán entre las seis de la mañana y las ocho de la tarde de cada jornada. El lunes 11 de agosto la GI-2132 se cortará desde la salida a la N-634 Usurbil hasta la incorporación de la N-634 a la GI-2132-DES.

Se recomienda circular hasta la rotonda de Belartza y tomar la quinta salida dirección Iruña para reincorporarse a la GI-2132 y acceder desde ahí a Lasarte-Oria (norte).

El martes 12 de agosto se cortará el tramo comprendido entre la salida a la N-634 Usurbil y el final de la incorporación de la GI-2132-DES a la N-I, sentido Gasteiz, manteniéndose abierto el acceso a Lasarte-Oria (norte) desde la N-634. Las conexiones con la N-I se realizarán desde el enlace 453 Lasarte-Oria norte.

El miércoles 13 de agosto se cortará el tramo de la GI-2132-DES entre los ramales de salida y entrada a Lasarte-Oria (norte). El tráfico se desviará hacia Lasarte-Oria para acceder desde la rotonda Atsobakar al enlace 453 de la N-I.

El jueves 14 de agosto se cortará el acceso a Lasarte-Oria (norte) desde la GI-2132, así como el tramo final del carril que une las rotondas Goiegi y Atsobakar. El acceso a Lasarte-Oria se deberá realizar a través del Centro Comercial Urbil y Michelin, tomando la entrada de Txikierdi (Usurbil).

El tráfico entre las rotondas Goiegi y Atsobakar se desviará por la avenida Asteasuain. Al finalizar cada jornada laboral, se restituirá la circulación habitual, desmontando o tapando la señalización provisional.