La GI-3211 en Belauntza se cerrará al tráfico desde el lunes al jueves por trabajos de mejora del drenaje

SAN SEBASTIÁN 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera GI-3211, a su paso por el término municipal de Belauntza, se cerrará al tráfico desde el próximo lunes hasta el jueves por trabajos de mejora del drenaje, según ha informado la Diputación de Gipuzkoa.

En un comunicado, la institución foral ha explicado que, debido a la necesidad de realizar trabajos de conservación para la mejora de drenaje en el punto kilométrico 0+250 de la carretera GI-3211, se va a proceder al corte total de la carretera en ambos sentidos, cerrando completamente el tramo afectado a la circulación.

El plazo de ejecución estimado es de tres días, por lo que la carretera permanecerá cerrada al tráfico desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde los próximos lunes, martes y miércoles. Mientras se mantenga el corte total de la carretera, el tráfico podrá desviarse a través de la carretera GI-3212 por Leaburu.