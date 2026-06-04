La GI-631 registra cortes en Azpeitia este fin de semana debido a la rehabilitación del puente

SAN SEBASTIÁN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La carretera GI-631 registrará cortes este fin de semana en Azpeitia (Gipuzkoa) debido a los trabajos de rehabilitación del puente sobre el río Urola, según ha informado la Diputación.

Con motivo de las obras del Proyecto de Rehabilitación integral del puente sobre el río Urola en el punto kilométrico 12,350 de la carretera GI-631 en Azpeitia se prevén que el sábado y domingo se corte totalmente la GI-631 en el punto kilométrico 12,350 desde las 06.00 horas del sábado a las 22.00 horsa del domingo.

La calle Magdalena permanecerá cerrada el sábado entre las 06.00 y las 13.00 horas y a partir de las 13.00 horas se abrirá el acceso a la calle Magdalena para el transporte público. Para acceder a la costa se recomienda utilizar la carretera GI-2634 (Azkarate).