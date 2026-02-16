Gipuzkoa busca familias de acogida para 67 menores, 34 de los cuales necesitan acogimiento especializado

Gipuzkoa busca familias de acogida especializadas. - DIPUTACIÓN

SAN SEBASTIÁN, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación foral de Gipuzkoa busca familias de acogida para 67 menores en el territorio histórico, 34 de los cuales necesitan acogimiento especializado. El territorio histórico cuenta actualmente con 807 niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección.

En un comunicado, la diputada de Cuidados y Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, ha señalado que la institución foral ha reforzado su llamamiento a la ciudadanía ante "la necesidad de ampliar la red de familias de acogida, especialmente aquellas con perfil especializado".

"El acogimiento familiar es una medida de protección que ofrece a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección la posibilidad de crecer en un entorno familiar seguro y estable, donde puedan reconstruir vínculos, desarrollar su proyecto vital y recuperar, desde la vida cotidiana, las experiencias de cuidado necesarias para su bienestar integral", ha recordado.

Además, Peña ha detallado que en Gipuzkoa existen "diferentes modalidades de acogimiento familiar, que permiten dar respuesta a realidades diversas". Así, el acogimiento puede desarrollarse en familia extensa -cuando el menor es acogido por miembros de su propia red familiar- o en familia ajena, cuando no existe vínculo biológico previo.

También puede tratarse de acogimientos de urgencia, temporales o permanentes, en función de la situación administrativa y del plan de intervención establecido para cada menor. Entre todas ellas, el acogimiento familiar especializado "responde a las situaciones de mayor complejidad", han destacado las mismas fuentes.

El acogimiento familiar especializado es aquel que se desarrolla en una familia en la que, al menos uno de sus miembros dispone de cualificación, experiencia y formación específica para acompañar a menores con necesidades o circunstancias especiales. Se trata de niños, niñas y adolescentes que pueden presentar "secuelas emocionales graves, experiencias traumáticas intensas, trastornos de conducta, discapacidad u otras situaciones que requieren un acompañamiento técnico y profesionalizado", han apuntado desde la Diputación.

El Programa de Acogimiento Familiar Especializado (PAFE) de la Diputación, gestionado por Agintzari, combina la intervención técnica especializada con la implicación directa de familias que convierten la vida cotidiana en el principal escenario de reparación.

Peña ha subrayado la "necesidad de incorporar nuevas familias de acogida especializada en Gipuzkoa para dar respuesta a situaciones de especial vulnerabilidad" y ha señalado que se trata de "un recurso esencial dentro del sistema de protección, que ofrece a niños y niñas entornos familiares estructurados, estables y acompañados profesionalmente".

CONCURSO

Con el objetivo de sensibilizar a la población y promover la participación en el Programa de Acogimiento Familiar Especializado, se ha convocado el Concurso ICAR, bajo el lema 'Imagina, Crea, Acoge, REPARA'.

Peña ha explicado que esta iniciativa "se dirige al alumnado y profesorado de ciclos formativos de grado medio y superior del ámbito sanitario, socio-comunitario o socio-educativo, a estudiantes universitarios de titulaciones como Educación Social, Psicología, Trabajo Social o Magisterio, a profesionales del ámbito social, sanitario y comunitario, y a la población general de Gipuzkoa".

El concurso establece tres categorías: la de centro formativo (trabajos grupales supervisados); la profesional; y la general, dirigida a personas y familias del territorio.

Se concederán un total de seis premios, dos por cada categoría, con dotación económica en forma de tarjetas regalo. Los trabajos podrán presentarse en formato lema o logotipo, imagen o vídeo breve (máximo tres minutos) o canción (máximo tres minutos), en euskara o castellano.

El plazo de presentación de trabajos finalizará el 15 de marzo de 2026 y la resolución del jurado está prevista para el 12 de abril y la entrega de premios tendrá lugar el 22 de abril de 2026.

Durante el proceso se desarrollarán sesiones informativas presenciales y online, así como encuentros en centros formativos, que contarán con testimonios de familias acogedoras y jóvenes que han formado parte del programa.