Gipuzkoa impulsa Second Step, un proyecto pionero a nivel estatal para dar una segunda vida a las zapatillas - DFG

SAN SEBASTIÁN, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado Second Step, un innovador proyecto piloto de economía circular que permitirá recoger zapatillas usadas para repararlas, darles una segunda vida y volver a ponerlas en circulación.

La iniciativa, desarrollada por Alema Sáenz y Jon Peral, estudiantes del Grado de Liderazgo, Emprendimiento e innovación de Mondragon Unibertsitatea, que ha sido presentada este martes en el centro comercial Garbera de San Sebastián, convierte a Gipuzkoa en el primer territorio del Estado en el que una institución pública pone en marcha un sistema de recogida de calzado destinado específicamente a su reparación y reutilización.

La institución foral ha destinado 23.818 euros al desarrollo de este proyecto, que inicia su andadura como experiencia piloto con la instalación del primer punto de recogida en el centro comercial Garbera, donde permanecerá los próximos cuatro meses.

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha destacado que "Second Step representa la economía circular llevada a la práctica". "No hablamos solo de reciclar, sino de evitar que un producto se convierta en residuo, alargando su vida útil, apoyando el talento joven y generando nuevas oportunidades para la economía local", ha señalado.

La ciudadanía podrá depositar sus zapatillas usadas en el contenedor instalado en Garbera. Posteriormente, el calzado será revisado y seleccionado para identificar aquellos pares susceptibles de ser reparados. Las zapatillas recuperadas serán restauradas por zapateros locales, recuperando su funcionalidad y prolongando su vida útil.

VOLVER AL MERCADO

Una vez reacondicionadas, volverán al mercado a través de SecondStep.shop, la plataforma digital desarrollada por los impulsores del proyecto, que estará operativa desde el mismo día del lanzamiento. Además, la iniciativa incorpora una dimensión social, ya que por cada cien pares vendidos se donarán diez a entidades sociales.

Second Step nace de la iniciativa emprendedora de Alema Sáenz y Jon Peral, estudiantes del Grado de Liderazgo, Emprendimiento e innovación de Mondragon Unibertsitatea, un programa universitario basado en el aprendizaje mediante proyectos empresariales reales.

El respaldo del Departamento de Sostenibilidad ha permitido convertir una idea nacida en las aulas en un proyecto piloto con capacidad para generar impacto ambiental, económico y social, demostrando el potencial del emprendimiento joven para ofrecer respuestas innovadoras a los grandes retos de la sostenibilidad.

Desde la Diputación han destacado que "uno de los principales valores añadidos de Second Step reside en su capacidad para generar actividad económica en el territorio". Así, frente a un modelo basado en "comprar, usar y tirar", el proyecto "apuesta por recuperar el valor de la reparación, confiando el reacondicionamiento de las zapatillas a zapateros locales".