Gipuzkoa pondrá en marcha el Campus de Fabricación Avanzada para impulsar la innovación y la formación industrial - DFG

SAN SEBASTIÁN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Gipuzkoa, en el marco de su apuesta por la industria del 'manufacturing', pondrá en marcha a finales de este año, en Instituto de Máquina Herramienta de Elgoibar, el Campus de Fabricación Avanzada para impulsar la innovación y la formación industrial. El nuevo espacio, impulsado por la Diputación Foral, supone una inversión de 1.250.000 euros.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el presidente de AFM, José Pérez Berdud, el presidente de IMH, Xabier Ortueta, y el CEO de Danobat, Xabier Alzaga, han presentado en rueda de prensa los detalles de la iniciativa. A la presentación también han asistido la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno Vasco, Jaione Ganzarain, el diputado de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos, Unai Andueza, y la alcaldesa de Elgoibar, Maialen Gurrutxaga.

El Campus, situado en las instalaciones del IMH de Elgoibar, se completará a lo largo de 2026 con una infraestructura dotada de "la más novedosa tecnología en robótica de precisión pensada para la fabricación".

Según han explicado, este nuevo espacio da continuidad a la apuesta que la Diputación ha realizado a lo largo de los años en el IMH, que se materializa en diversos laboratorios conectados y sinérgicos (Manufacturing, Digitalización, Robótica, Fabricación Aditiva y Diseño) concebidos para la formación avanzada en un entorno industrial real y también para la demostración, desarrollo, prueba, y validación de soluciones industriales.

Este espacio impulsará la colaboración abierta entre empresas, con el ecosistema de centros tecnológicos, universidades y formación profesional, "contribuyendo a fortalecer la competitividad del tejido industrial", han apuntado.

Con su puesta en marcha prevista para finales de 2026, el nuevo proyecto se articula en torno a tres ejes: el desarrollo tecnológico abierto, la transferencia de conocimiento al tejido empresarial y la formación de talento especializado. Desde esta base, "reforzará la posición de Gipuzkoa y Euskadi como referentes internacionales tanto en innovación como en capacitación industrial", han señalado.

En su intervención, Mendoza ha afirmado que la Máquina-herramienta y la fabricación avanzada "conforman un sector que, además de emblemático, tiene un carácter estratégico para la industria de Gipuzkoa". "Una actividad enraizada en el territorio que aporta conocimiento, tecnología, innovación y desarrollo económico", ha añadido.

Así, ha explicado que Gipuzkoa, a través de este nuevo espacio de innovación y de colaboración, "apuesta una vez más por buscar una especialización innovadora en sectores en los que cuenta con destacadas capacidades, para que las empresas de hoy avancen en competitividad y para fortalecer las bases de la industria que garantizará la actividad y buenos puestos de trabajo del futuro".

DBOT DE DANOBAT

Los responsables de la iniciativa han detallado que "la materialización del posicionamiento del IMH como punta de lanza en formación de robótica de alta precisión para el manufacturing contará con un activo principal, el robot de precision dBOT, desarrollado y fabricado por Danobat, una solución avanzada que representa una nueva categoría de maquinaria para la producción".

Este sistema combina "la rigidez, estabilidad y precisión" de una máquina herramienta con la flexibilidad de un robot de seis ejes, estableciendo un nuevo estándar en el mecanizado de piezas complejas y de gran tamaño. Con tres veces más precisión y una rigidez dinámica diez veces superior a la de los robots convencionales, el dBOT se configura como "un eje clave para la innovación y como una plataforma de formación avanzada", permitiendo a estudiantes, empresas y profesionales desarrollar competencias en robótica y fabricación de precisión.

El CEO de Danobat ha apuntado que "poder completar las capacidades del Campus con esta solución robótica innovadora lo posiciona como referente en el mundo del manufacturing con robots". "Para nosotros, además, va a ser un inmejorable lugar de testeo y desarrollo, que nos aportará nuevo conocimiento, interacción con empresas, jóvenes y profesionales, aumentando de manera significativa nuestra visibilidad", ha asegurado.

La nueva instalación con el robot formará parte del Campus de la Fabricación Avanzada dotado con cinco laboratorios "complementarios y sinérgicos", un ecosistema que recrea un entorno industrial real donde "formar, innovar y validar soluciones".

Se trata de Manufacturing Lab (mecanizado, metrología y validación industrial en condiciones reales), Robot Lab (robótica industrial, colaborativa y móvil aplicada a entornos productivos reales), Design Lab (diseño avanzado e ingeniería de producto con validación virtual), 3D Lab (fabricación aditiva y prototipado para acelerar la innovación) y Digital Lab (captura de datos, visión artificial, IIoT e inteligencia artificial para fábricas conectadas).

Ortueta, por su parte, ha indicado que esta instalación "supone un antes y un después para el IMH" y ha destacado que "gracias al apoyo de la Diputación y del tejido empresarial, se ha ido dotando de capacidades y equipamiento del más alto nivel en fabricación, fabricación aditiva, diseño, digitalización". "La instalación del Dbot nos convierte en un emplazamiento único en el mundo para poder mostrar, formar e innovar en el mundo del manufacturing con robots", ha resaltado.

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

Gestionado por IMH Campus, el proyecto se concibe como un espacio de codesarrollo y demostración industrial que facilitará la transferencia tecnológica, especialmente a pymes, "ayudándolas a adaptarse a los retos de un mercado global cada vez más exigente e impulsando la adaptación y desarrollo de sus productos a las nuevas demandas de la fabricación avanzada".

El presidente de AFM ha asegurado que "el Campus, con esta nueva instalación, se convierte en un lugar de cooperación abierta entre empresas, en el que distintos actores podrán probar y testear aplicaciones de fabricación con robots, en donde se podrá analizar cómo construir una cadena de valor alrededor de la fabricación de estos equipos, y donde podremos formar a nuestras personas del presente y del futuro en tecnologías esenciales para ser competitivos en la industria".

Al mismo tiempo, funcionará como un entorno de aprendizaje avanzado, donde estudiantes de formación profesional y profesionales en activo podrán formarse en robótica, digitalización industrial, diseño avanzado y fabricación aditiva, fortaleciendo el talento necesario para liderar las fábricas inteligentes del futuro.