Global Sumud Flotilla brinda su premio Gernika por la Paz a "la resistencia y dignidad de Palestina"

El alcalde de Gernika, José María Gorroño (C), representantes de la flotilla humanitaria Global Sumud (i) y representantes del acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán (d), durante la ceremonia de entrega de los premios Gernika por la Paz y la Reconcilia - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Global Sumud Flotilla ha dedicado el premio Gernika por la Paz y la Reconciliación recibido este domingo en la villa fotal vizcaína a a "la resistencia y dignidad de Palestina. "El premio no es nuestro, sino de Palestina", ha dicho. Además, los embajadores de Armenia y Azerbaiyán, países que han estado 30 años en conflicto y han firmado un acuerdo de paz, han reconocido casi "el valor de la paz y las reconciliación".

La nueva edición de los premios Gernika por la Paz y la Reconciliación han reconocido la labor humanitaria de la Global Sumud Flotilla "en su defensa por los derechos humanos" y al acuerdo de paz firmado entre Armenia y Azerbaiyán por su "apuesta por la vía diplomática como instrumento para superar conflictos enquistados".

La gala ha tenido lugar este domingo en el Lizeo Antzokia de Gernika al que han acudido diversos representantes institucionales. El alcalde, encargado de entregar los galardones, ha advertido de que el mundo atraviesa "una crisis profunda" marcada por "el deterioro del derecho internacional y la pérdida de peso de la diplomacia frente a la fuerza".

La distinción a la Global Sumud Flotilla ha reconocido el papel de las iniciativas civiles que, desde distintos países, han impulsado misiones marítimas para llevar ayuda humanitaria y visibilizar la situación de la población palestina en Gaza.

Al recoger el galardón, una de sus representantes ha explicado que el premio no es suyo sino "de Palestina, de su resistencia, de su dignidad y de su capacidad de existir" pese a la "crueldad del sionismo y todo el poder armamentístico con el que pretende destruirla".

Tras insistir "en este lugar marcado" (Gernika) que los bombardeos y castigos colectivos "no son asunto del pasado y todavía suceden", han recordado que el objetivo de la flotilla es "denunciar el genocidio y las complicidades" de gobiernos, empresas, "así como de instituciones que miran para otro lado", ya que, según han explicado, "la guerra comienza ahí".

No se trata "solo de denunciar", han dicho, sino de "moverse, de activar movilizaciones sociales", que no se "normalice" la situación ni "haya silencio". "Porque organizarnos es nuestro deber ante la impunidad, y frente al intento de borrar un pueblo, la respuesta es clara: más presencia, una voz mayor, más pelea", han aseverado.

ACUERDO DE PAZ

También han sido reconocidos con los premios Gernika por la Paz y la Reconciliación Azerbaiyán y Armenia, por la importancia de su acuerdo de paz que pone en valor "los esfuerzos políticos liderados por el primer ministro armenio Nikol Pashinián y el presidente azerbaiyano Ilham Aliyev para abrir una etapa de negociaciones orientadas a normalizar las relaciones entre ambos países tras años de enfrentamientos armados". Los premios han sido recogidos por sus respectivos embajadores Sos Avetisyan (Armenia) y Ramiz Hasanov (Azerbaiyán).

El embajador de Azerbaiyán en España, Ramiz Hasanov, ha recordado que ambos países han vivido en conflicto durante casi 30 años "y se ha enfrentado a las graves consecuencias de la guerra" por lo que "comprenden muy bien el valor de la paz y las reconciliación", una "sensación nueva e inédita para nosotros".

Tras asegurar que Azerbaiyán se está adaptando a esta nueva realidad y a vivir en un entorno de paz, ha trasladado que "el clima general positivo y la creciente confianza en la estabilidad y la seguridad permiten avanzar".

Por su parte, el embajador armenio, Sos Avetisyan, ha agradecido "sinceramente este alto reconocimiento" y ha defendido su "compromiso constante con los valores de la paz y el entendimiento mutuo".

"Este premio no solo reconoce el camino recorrido, sino que también entraña el compromiso de seguir fortaleciendo la confianza, al respeto de la cooperación entre nuestros pueblos", ha dicho, para añadir que el único camino aceptable "es el de la paz".

"Armenia reafirma su firme compromiso con el establecimiento de una paz duradera sostenible basada en los vicios de soberanía, integridad editorial y las normas del derecho internacional. Creemos firmemente que el diálogo, el entendimiento mutuo y la permanencia de los valores humanitarios pueden cambiar el curso de la historia", ha añadido.

"MODELO EROSIONADO"

Por su parte, José María Gorroño ha lamentado que "tras décadas de construcción de "un sistema basado en normas, acuerdos y principios, este modelo "imperfecto pero necesario" está siendo "erosionado".

"La diplomacia ha sido desplazada por la fuerza y la legalidad internacional ha perdido peso frente a la lógica del poder", ha afirmado, para preguntarse "qué ocurre cuando las reglas dejan de respetarse".

A su juicio, la consecuencia es que "la guerra deja de ser la última opción y empieza a convertirse en la primera", con prácticas como "bombardeos preventivos, operaciones sin respaldo internacional o ataques contra infraestructuras civiles", que, según ha lamentado, "ya no provocan el rechazo firme que deberían". "Se normaliza, se justifica, se repite y muchos guardan silencio de acuerdo a su conveniencia", ha añadido.

Asimismo, ha recalcado que se trata de "un desafío global" que interpela tanto a líderes como a la ciudadanía. "No podemos permanecer en silencio ni aceptar que el derecho internacional sea sustituido por la imposición", ha indicado. Por ello, ha defendido que su protección "no es una cuestión ideológica, sino de supervivencia colectiva".

El regidor de Gernika ha realizado un "llamamiento claro" a "defender y reforzar los mecanismos internacionales" y ha calificado de "vergüenza para la humanidad" el "silencio ante el genocidio de Gaza". También ha instado a los países democráticos a "unirse y decir no a la guerra", evitando "arrastrar a sus ciudadanos a la muerte y a la destrucción de sus economías". "No a la guerra, sí al respeto del derecho internacional y a la libre determinación de los pueblos", ha concluido.

El acto ha continuado con una foto con todos los premiados y el alcalde, para finalmente cantar 'Gernikako Arbola' de José María de Iparraguirre, acompañado de una interpretación al piano.

Las autoridades finalizarán los actos oficiales del aniversario del bombardeo de Gernika con la ofrenda floral en el cementerio Zallo, a la que se sumarán el lehendakari, Imanol Pradales, y la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería.