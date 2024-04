El gobernador del Banco de España confía en que se puedan bajar los tipos de interés "por primera vez" en junio

Dice que se deben dar unas condiciones pero que podrían bajar si se mantienen las proyecciones sobre estabilidad de precios a medio plazo



BILBAO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado que el "escenario central" que maneja es que en junio se puedan bajar los tipos de interés siempre que se cumplan las condiciones para ello, y las proyecciones macroeconómicas de ese mes sean similares a las presentadas en marzo, donde se apuntaba a una estabilidad de precios para 2025-2026.

Hernández de Cos ha participado este viernes en Bilbao en una jornada sobre ciberseguridad organizada por Elkargi y El Correo, donde se ha referido a la evolución de los tipos de interés después de que el BCE haya decidido mantenerlos en el 4,5%, aunque abre la puerta a una bajada en junio.

El gobernador del Banco de España ha indicado que su "escenario central" es que se puedan bajar los tipos de interés "por primera vez" en la próxima reunión de junio. No obstante, ha precisado que no se trata de un compromiso, y desde luego, "no es un compromiso incondicional", ya que existen una serie de condiciones que se tienen que dar para que se produzca esa bajada de tipos.

En este sentido, Pablo Hernández de Cos ha recordado que se hicieron unas proyecciones en marzo que "efectivamente" anticipan que se lograría la estabilidad de precios en el año 2025-2026, en "el medio plazo".

Hernández de Cos ha apuntado que el objetivo del 2% no es "para mañana", sino "para el medio plazo" porque, en relación con la política monetaria, siempre hay "un desfase temporal" y, por ello, "el objetivo es siempre de medio plazo".

En este sentido, ha insistido en que en marzo se apuntaba a que ese objetivo de inflación del 2% se podría lograr en el plazo de 2025-2026. Hernández de Cos ha señalado que, detrás de ese ejercicio de proyección, hay unos supuestos sobre la evolución de los tipos de interés, que "en principio son compatibles con que se puedan bajar los tipos de interés en junio".

En este sentido, ha indicado que, si las proyecciones macroeconómicas que se presentan en junio, son similares a las de marzo, entonces "podrían bajar" los tipos de interés.