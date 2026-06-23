El Gobierno de Álava iniciará en octubre el proceso de nuevas medidas tributarias para "buscar un apoyo" de la oposición

Ramiro González - EUROPA PRESS

VITORIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Foral de Álava iniciará el proceso de elaboración de las nuevas medidas tributarias el próximo mes de octubre, unas iniciativas que serán "compartidas, pactadas y acordadas por el PNV y PSE", para, después, "buscar el apoyo de una tercera formación política" que permita su aprobación en Juntas.

Esta es la "hoja de ruta" que ha marcado, este martes en rueda de prensa, el diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha informado que el Departamento Foral de Hacienda está "en la fase de diseño" de las diferentes propuestas.

El diputado general ha hecho hincapié en que las medidas fiscales en Álava "serán acordadas por los dos partidos que forman parte del Gobierno Foral y negociadas, después, con al menos otra formación política que permita su aprobación", tal y como ha ido haciendo "a lo largo de toda la legislatura".

Cuestionado por las medidas anunciadas por la Diputación Foral de Bizkaia, ha indicado que el proceso de elaboración de las medidas tributarias es "distinto en cada uno de los tres territorios históricos".

"El anuncio de Bizkaia en este momento obedece a que tiene necesidad de iniciar ese proceso mucho antes de lo que lo hace Álava. Ese proceso en las Juntas Generales tiene tiempos y plazos diferentes", ha manifestado.

González ha evitado pronunciarse por su postura respecto a algunas de las propuestas de Bizkaia, al señalar que cada territorio tiene "su propia reflexión en el marco de la armonización". Una reflexión, ha dicho, que "Álava todavía no ha llegado a plantearse".

"Sin perjuicio de que inicie formalmente ese proceso en el mes de octubre, los tres territorios venimos trabajando de forma coordinada en medidas que fomenten el arraigo empresarial y la atracción y mantenimiento de talento. Esta es una política y una necesidad compartida", ha comentado.