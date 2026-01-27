El Gobierno central autoriza licitar por 356 millones otros dos tramos de la Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria

Archivo - Un tren de Alta Velocidad - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VITORIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar dos contratos, a través de Adif AV, para la construcción de otros dos tramos de plataforma de la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Burgos-Vitoria, por un valor estimado conjunto de 356,7 millones de euros (IVA no incluido).

En concreto, se trata de los tramos comprendidos entre Variante Ferroviaria de Burgos y Valle de las Navas (de 16,7 kilómetros), por 131,55 millones de euros; y Manzanos-La Puebla de Arganzón (de 7 kilómetros), por otros 225,17 millones, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

El Gobierno da así un nuevo impulso al desarrollo de la línea que conectará el País Vasco a la red de Alta Velocidad, dado que estos tramos se suman al Pancorbo-Ameyugo (de 8,4 kilómetros), ya en construcción, tras contratarse el pasado año con una inversión de 391 millones de euros (IVA incluido).

Simultáneamente, Adif ultima la redacción de los otros cuatro proyectos, y su posterior licitación de obra, de los restantes tramos. Las dos actuaciones que ahora se licitarán consisten en la construcción de la plataforma: el trazado y las estructuras (túneles y viaductos) sobre los que, en posteriores fases, se tenderán las vías (vía doble de ancho estándar) y los equipos y sistemas que permiten y gestionan la circulación ferroviaria: electrificación, señalización y telecomunicaciones.

Los trabajos constituyen un nuevo reto de ingeniería dado que, para adaptarse e integrarse respetuosamente a la orografía de la zona y el entorno, contemplan la construcción de diversas estructuras entre las que destacan trece viaductos, entre ellos el del río Zardorra.

TRAMO BURGOS-VALLE DE LAS NAVAS

El tramo Variante ferroviaria de Burgos-Valle de Las Navas es el primero de la nueva LAV, discurre íntegramente por la provincia de Burgos (por los términos de Burgos, Rubena, Quintanapalla y Valle de las Navas) y comprende la construcción de seis viaductos, entre ellos los que cruzan el río Vena (de 643 metros) y el arroyo del Valle (de 444 metros).

En concreto, comienza en la variante ferroviaria de Burgos, a la altura de las localidades de Villafría y Cótar, y discurre en paralelo a la línea ferroviaria convencional en sus 3 primeros kilómetros, hasta la altura de Rubena. Después, gira en dirección noreste hasta el término de Valle de las Navas.

El tramo Manzanos (Álava)-La Puebla de Arganzón (Burgos) avanzará por municipios de la provincia alavesa para volver a la burgalesa en el Condado de Treviño. En sus 7 kilómetros comprende la sucesión de siete viaductos, de forma que más de 2,5 kilómetros de su longitud corresponden a estas estructuras.

Entre ellas figura el viaducto sobre el río Zadorra, una estructura destacada llamada a convertirse en uno de los emblemas de la línea. De más de 1 kilómetros de longitud y 50 metros de altura, presentará un arco de hormigón de 222 metros para sortear el río, la línea de ferrocarril convencional Madrid-Hendaya, la carretera N-1 y la autovía A-1.

En paralelo, se avanza en la construcción del primer tramo que se adjudicó, el Pancorbo-Ameyugo, que también constituye un "notable desafío técnico y de ingeniería" con el 77% de sus 8,4 kilómetros en una sucesión de tres túneles y tres viaductos, con los que se integrará en el entorno y con la carretera N-1, que sortea en hasta dos ocasiones.

La LAV Burgos-Vitoria, eje estratégico del Corredor Atlántico, conectará el País Vasco a la red de Alta Velocidad y mejorará su comunicación y tiempos de viaje con el resto del país, reforzando la cohesión y vertebración territorial.

La nueva línea da continuidad a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid-Burgos, no sólo hasta el País Vasco, donde enlazará con la que actualmente se construye entre las tres capitales vascas, conocida como la 'Y Vasca', sino también a la frontera francesa por Irun. Estas actuaciones podrán ser cofinanciadas por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).