Gobierno conoce la interconexión entre diferentes países en un viaje en tren transfronterizo entre Eslovenia y Austria

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, acompañado de las directoras de Infraestructuras del Transporte, Loly de Juan, y la directora de Estrategia para la Movilidad Sostenible, Sara Barreal, en el tren en Eslovenia - IREKIA

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco ha conocido la posibilidad de interconexión entre diferentes países, "a pesar de las dificultades técnicas", en un viaje en el tren transfronterizo entre Eslovenia y Austria.

La delegación del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco desplazada a Eslovenia viajó ayer por la tarde en tren desde la ciudad austríaca de Villach a la capital eslovena, Ljubljana. El valor de este trayecto residía en "comprobar in situ la posibilidad de la interconexión ferroviaria entre diferentes países, a pesar de las dificultades técnicas", según ha explicado la Consejería.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, acompañado de las directoras de Infraestructuras del Transporte, Loly de Juan, y la directora de Estrategia para la Movilidad Sostenible, Sara Barreal, se encuentra estos días en Ljubljana, en el marco del proyecto europeo Crosusmob de fomento de la movilidad sostenible transfronteriza, en el que Euskadi participa a través de Euskal Trenbide Sarea como socio principal junto a entidades de otros cinco países europeos.

Tras participar por la ayer por la mañana en reuniones multisectoriales con responsables y técnicos de otras administraciones del transporte regionales transfronterizas, por la tarde, se desplazaron de la capital eslovena a Villach en autobús, para regresar en un tren que enlaza dos ciudades de distintos países.

Este trayecto, que hace años se realizaba con el cambio de locomotora en la frontera, ahora se lleva a cabo con un tren multisistema, que "evita la sustitución de maquinaria y sortea los contratiempos técnicos como son la diferente corriente utilizada en las catenarias de ambos países o la distinta señalización", según explicaron autoridades ferroviarias eslovenas.

A la llegada a la estación de Ljublijana, los visitantes pudieron comprobar el desarrollo de las obras de ampliación de la terminal que, cuando concluyan, se convertirá en intermodal al incluir en sus instalaciones otros transportes públicos como autobuses, taxis y bicicletas.

Los encuentros han finalizado esta mañana con más reuniones entre representantes de otras cinco regiones fronterizas de Europa: Francia, Eslovenia, Hungría, Alemania y Países Bajos.

A través de la puesta en común de estrategias y el intercambio de experiencias se persigue "mejorar las políticas regionales y nacionales para implementar el Espacio Ferroviario Europeo Único, eliminar barreras y abrir el mercado a nuevos actores y servicios", ha apuntado el Departamento.