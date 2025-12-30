Gobierno conversa con el Ministerio para ampliar la vacunación por dermatosis a áreas de Euskadi con más carga ganadera

Imagen de animales - EUROPA PRESS

BILBAO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco mantiene conversaciones con el Ministerio de Luis Planas para ampliar la vacunación por dermatosis a áreas de Euskadi con más carga ganadera y que no se limite solo a Gipuzkoa. Mientras tanto, comenzará "de inmediato" a vacunar "de inmediato" a la cabaña bovina del territorio guipuzcoano, que podría alcanzar a unos 45.000 animales.

Según ha informado en un comunicado la Consejería de Amaia Barredo, las administraciones vascas trabajan de manera coordinada para definir "un nuevo ámbito de vacunación que responda a la realidad ganadera del territorio y garantice la protección sanitaria y la sostenibilidad del sector".

En este sentido, Ejecutivo vasco y diputaciones forales defienden que la Dermatosis Nodular Contagiosa, una enfermedad que afecta gravemente al ganado bovino, "supone un riesgo sanitario y económico que exige medidas proporcionales y eficaces".

VACUNACIÓN GIPUZKOA

No obstante, consideran que la propuesta inicial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "plantea una zonificación que limita la vacunación al Territorio Histórico de Gipuzkoa, dejando fuera Bizkaia y Álava, donde también existen zonas con alta carga ganadera, pastos comunales y de montaña, lo que genera una profunda preocupación por la eficacia de la medida y por sus consecuencias en la economía rural".

Ante esta situación, el Gobierno Vasco trasladó este pasado lunes una carta al ministro Luis Planas, en el que se le solicita la vacunación integral en toda la Comunidad Autónoma. La misiva subraya que la mayor concentración de ganado bovino "se sitúa actualmente en áreas limítrofes a la zona propuesta, y por lo tanto, quedarían fuera de la vacunación restringiendo de forma significativa la eficacia de la medida desde el punto de vista sanitario y epidemiológico".

También destaca "la elevada interconexión de las explotaciones ganaderas vascas, el reducido tamaño del territorio, la continuidad de los espacios de pastoreo entre los tres Territorios Históricos y la existencia de explotaciones con actividad en varios de ellos, factores que hacen ineficaz una zonificación basada en Territorios Históricos".

Asimismo, pone también el acento en la relevancia estratégica de las principales infraestructuras de transporte que atraviesan la Comunidad Autónoma Vasca, como la A-1/E-5, la AP-8 y la A-8, "corredores con un elevado tránsito de animales vivos, vehículos de transporte ganadero y personal técnico, que incrementan el riesgo de introducción y difusión de la enfermedad".

En la reunión del RASVE, celebrada ayer al mediodía, desde el Ministerio se propuso vacunar únicamente en Gipuzkoa, una decisión que "no satisface" a las administraciones vascas ni al sector, "por no adecuarse ni a la realidad productiva del territorio ni al manejo de los animales".

Ante "la insatisfacción" de esta medida, el Gobierno Vasco ha iniciado conversaciones con el Ministerio para alcanzar un acuerdo que contemple "una zonificación más coherente, priorizando las áreas con mayor carga ganadera y pastos comunales, y que permita una estrategia preventiva y sostenible".

"El objetivo es evitar que la enfermedad se extienda y garantizar la viabilidad del sector primario, que constituye un pilar económico y social para Euskadi", afirma el Ejecutivo autonómico. Mientras tanto, ha explicado que la vacunación comenzará en Gipuzkoa "lo antes posible y, en paralelo, se trabajará en una nueva propuesta que amplíe la cobertura de vacunación a nuevas áreas".

Las administraciones vascas han querido trasladar, además, "un mensaje claro de tranquilidad al sector ganadero: la dermatosis Nodular Contagiosa no está presente en Euskadi en este momento y que las medidas que se están adoptando son preventivas y buscan anticiparse para evitar cualquier posible riesgo futuro, reforzando la seguridad sanitaria y la estabilidad económica del sector".

Así mismo, anuncian que pondrán en marcha "lo antes posible acciones informativas dirigidas a ganaderos y agentes implicados con el objetivo de garantizar transparencia y claridad en la implementación de las medidas, así como sus consecuencias".

"Con su postura, frente al marco actual de vacunación, las administraciones vascas reafirman su compromiso con la sanidad animal, la protección del sector ganadero y la defensa de un modelo de gestión eficaz, justo y sostenible que garantice la viabilidad económica y social del sector primario", apunta el Gobierno Vasco.

Según subraya, "esta posición responde también a la voluntad expresada por el propio sector, que considera la vacunación como una herramienta imprescindible para prevenir riesgos y asegurar la continuidad de la actividad ganadera en Euskadi".