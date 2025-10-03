El Gobierno de España aprueba tres proyectos con una financiación de 15,3 millones para seis municipios vascos

Archivo - La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

Los fondos se repartirán entre Vitoria-Gasteiz, Sestao, Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia

VITORIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha aprobado tres proyectos del 'Plan de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado' (EDIL) con una financiación de 15,3 millones de euros que beneficiarán a seis municipios vascos para promover su desarrollo sostenible desde la triple perspectiva medioambiental, económica y social.

Las localidades que han presentado proyectos para recibir subvenciones para financiar sus respectivos proyectos son Vitoria-Gasteiz, que recibirá 7.331.578 euros; Sestao, 2.505.418 euro; y la comarca guipuzcoana de Oarsoaldea (Errenteria, Lezo, Oiartzun y Pasaia), con 5.498.684 euro.

La delegada del Gobierno en el País de Vasco, Marisol Garmendia, ha afirmado, a través de un comunicado, que la ayuda que recibirán estos municipios responde a "la apuesta decidida del Gobierno de España por el desarrollo sostenible".

Garmendia ha explicado que el Plan EDIL pretende contribuir a la transición ecológica y a una planificación territorial "equilibrada", en la que "las localidades más pequeñas también pueden liderar iniciativas verdes".

La delegada del Gobierno ha manifestado que el Ejecutivo central "seguirá al lado de los municipios vascos, especialmente en aquellos retos que exigen inversiones transformadoras, para construir una Euskadi más sostenible, justa y resiliente".

En las convocatorias de estas ayudas EDIL se establecieron más de 40 ámbitos de intervención en torno a digitalización y dinamización económica local, eficiencia energética, prevención del cambio climático, economía circular, recursos hídricos, movilidad urbana sostenible, inclusión social o patrimonio urbano, cultural y turístico, entre otros.

La convocatoria se ha resuelto teniendo en cuenta criterios como la planificación integrada y la capacidad transformadora de los proyectos. También se ha contemplado la gobernanza, la participación y la capacidad administrativa y financiera, así como, el grado de madurez y viabilidad de los proyectos y la complementariedad y sinergias con otros programas. Los proyectos podrán ejecutarse hasta el año 2029.