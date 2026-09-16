Gobierno estudia si recurre la sentencia del TSJPV sobre el euskera y espera tener un nuevo Decreto en menos de un año

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea - EUROPA PRESS

BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha señalado que el Gobierno Vasco estudiará en profundidad la sentencia del TSJPV que anula el Decreto 19/2024 y decidirá si la recurre, al tiempo que continuará trabajando en el nuevo decreto sobre normalización del uso del euskera en la Administración Pública, que prevé pueda estar aprobado en un plazo entres seis meses y un año.

Bengoetxea ha valorado esta tarde en Bilbao la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), conocida este miércoles, que anula el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de normalización del uso del euskera en el sector publico vasco por "insuficiencia de la memoria económica", tras estimar el recurso interpuesto por Vox contra esa norma.

En su comparecencia, la consejera ha destacado que la sentencia "no cuestiona el objetivo de normalizar el euskera en la Administración" y ha explicado que la anulación se fundamenta principalmente en cuestiones relacionadas con el procedimiento de elaboración del decreto, especialmente con la memoria económica.

Tras reafirmar el compromiso del Gobierno Vasco de seguir dando pasos en el camino de la normalización del euskera, ha recordado que el objetivo es garantizar que la ciudadanía pueda utilizar el idioma que desee en sus relaciones con la Administración.

Asimismo, ha subrayado que la actualización del decreto ya estaba en marcha antes de conocerse la sentencia, en cumplimiento de la modificación de la Ley de Empleo Público aprobada en junio. El Gobierno analizará ahora los fundamentos de la resolución para incorporarlos al nuevo decreto y "dotar de mayor seguridad jurídica" al nuevo marco. La sentencia no es firme y el Gobierno dispone de 30 días desde su notificación para valorar un posible recurso.