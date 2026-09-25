Gobierno local de Errenteria propone una actualización del 2,4% de las tasas municipales y congelación de la de residuos

Presentación de las ordenanzas fiscales de Errenteria. - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de la localidad guipuzcoana de Errenteria ha propuesto una actualización del 2,4 por ciento de las tasas municipales para 2027 y "congelación" de la de residuos. Así se recoge en la propuesta del ejecutivo local de ordenanzas fiscales para el año que viene, dada a conocer por la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi.

Según ha indicado, "por primera vez se incluye el impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, el impuesto sobre los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE) relacionado con el Puerto de Pasaia y tarifas para aparcamientos cerrados de bicicletas". Además, "se aplica la progresividad a más precios públicos, profundizando en una fiscalidad más justa".

La alcaldesa ha señalado que el objetivo es "seguir ofreciendo servicios públicos de calidad, buscando el equilibrio entre las necesidades de la sociedad y la estabilidad presupuestaria, repartiendo el esfuerzo fiscal de manera justa y equilibrada, considerando además el contexto de fuerte inflación en el que nos encontramos".

"La propuesta del Gobierno Municipal da continuidad a las medidas fiscales vigentes en materia de vivienda, considerando que son medidas que contribuyen a los objetivos marcados en la Declaración de Errenteria como Zona Tensionada", ha explicado, para añadir que "se propone también la congelación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con la mirada puesta en amortiguar la carga fiscal y seguir fomentando la rehabilitación del parque existente".

Se propone congelar tanto el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), así como las tasas para el aprovechamiento del suelo y mercados. Asimismo, la propuesta incorpora por primera vez el Impuesto sobre Estancias Turísticas, "con tarifas diferenciadas según el tipo de alojamiento, estableciendo el mínimo para todos los establecimientos, a excepción de las viviendas turísticas, a las que se propone aplicar el gravamen máximo en coherencia con las políticas de vivienda que se están desarrollando en el marco de la Declaración de Zona Residencial Tensionada".

En materia de transición ecológica, se propone "congelar" la tasa de residuos, "al haberse cumplido el objetivo marcado por la Ley 7/2022 de residuos en relación a mantener el equilibrio entre costes del servicio e ingresos", tambié la tasa de suministro de agua y alcantarillado.

En el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) se incorporará el Puerto de Pasaia dentro de la categoría de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), lo que "posibilitará recibir una compensación por las afecciones derivadas de esta actividad", ha apuntado.

Además, dado que próximamente se pondrán en marcha aparcamientos cerrados para bicicletas, también se propone crear una nueva tarifa para bicicletas en los aparcamientos municipales.

Ha explicado también que, al igual que ya se hace en el caso de las familias numerosas, se propone "aplicar progresividad en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las familias monoparentales y las víctimas de violencia de género" y "congelar las tasas de las viviendas para jóvenes, viviendas tuteladas, viviendas de alojamiento temporal y también en el servicio de atención domiciliaria".

El Gobierno municipal tiene la intención de debatir y aprobar las ordenanzas fiscales para 2027 en el pleno municipal del próximo mes de octubre. Por ello, ya ha presentado la propuesta al resto de los partidos políticos con el objetivo de "recoger sus aportaciones y, si se considera oportuno, incorporarlas".