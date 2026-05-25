El Gobierno municipal destaca la construcción de 2.600 viviendas en esta legislatura en Vitoria-Gasteiz, 1.114 de VPO

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VITORIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal (PSE-PNV) ha destacado la construcción, durante esta legislatura, de un total de 2.600 viviendas en Vitoria-Gasteiz, de las que 1.114 corresponden a VPO, 500 son tasadas y 974 libres, frente a la críticas vertidas por el PP, que ha censurado una "parálisis" en la construcción en la capital alavesa.

El Departamento municipal de Urbanismo ha señalado que, desde el año 2023, Ensanche 21 ha procedido a la venta de doce parcelas de su propiedad para edificar vivienda, tanto libre, como VPO, tasada o unifamiliares y ha concedido 104 licencias de obra para construcción de viviendas de nueva planta.

Asimismo y respecto a las cifras dadas por el grupo municipal popular, Urbanismo ha puntualizado que el número de 10.807 viviendas es la "edificabilidad máxima" que tienen esas parcelas propiedad de Ensanche.

"Ese número máximo nunca se alcanza porque luego, una vez adquirida, es el promotor el que termina decidiendo el número final de viviendas que edifica y nunca llega a ese máximo", ha explicado para poner como ejemplo que ha habido parcelas vendidas con un máximo de edificabilidad de 25 viviendas, en las que el promotor levantará solo 17.