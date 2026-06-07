Gobierno Vasco abre las ayudas a la modernización de establecimientos comerciales

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VITORIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco ha abierto, hasta el próximo 15 de septiembre, el plazo de presentación de peticiones de ayudas para la Modernización de Establecimientos Comerciales, dotadas con 4,6 millones de euros.

Este programa tiene como objetivo impulsar la innovación, la mejora de los instrumentos de gestión, las infraestructuras y el equipamiento comercial, con el fin de alcanzar un mayor nivel de calidad y competitividad en el sector.

El presupuesto asignado es de 4.654.000 euros y las ayudas estarán disponibles para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, sociedades civiles y comunidades de bienes, micro y pequeñas empresas que desarrollen su actividad principal en establecimientos físicos, situados a pie de calle, abiertos al público y en estado operativo, ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Serán subvencionables las inversiones que se realicen entre el 1 de octubre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026, ambos incluidos o, en su caso, hasta el agotamiento del crédito dispuesto, para la renovación de la infraestructura y equipamiento del establecimiento objeto de la ayuda.

En este apartado se incluyen: reformas, obras e instalaciones de adecuación, renovación o ampliación del interior y/o exterior del establecimiento, que afecten al acondicionamiento, la distribución de la superficie comercial o la mejora de la imagen de este; obras e instalaciones dirigidas a implantar medidas de ahorro o eficiencia energética (puertas automáticas, instalaciones eléctricas, sensores de ocupación, aislamientos); reformas realizadas para la eliminación de barreras arquitectónicas que faciliten la accesibilidad de las personas con movilidad reducida.

También es subvencionable: la adquisición e instalación de rótulos en el exterior del establecimiento, identificativos del nombre comercial, la marca, el logotipo y la adquisición e instalación de toldos; la adquisición, instalación y montaje de mobiliario y maquinaria vinculada con la actividad principal del establecimiento; la adquisición de equipamiento y mobiliario; alarmas y sistemas de seguridad (la cuantía de la inversión máxima subvencionable no podrá exceder de 6.000 euros, IVA excluido); o equipos de climatización del local, siempre y cuando contengan la etiqueta energética de alta eficiencia energética.

Otro apartado que puede recibir ayudas es la incorporación de nuevas tecnologías e innovación en el establecimiento objeto de la ayuda, que contempla equipos informáticos, aplicaciones informáticas y software de gestión, destinados a la mejora de gestión del establecimiento objeto de la ayuda, siempre y cuando estén integrados en los procesos de comercialización o destinados a la gestión empresarial.

La creación, desarrollo e implantación para la puesta en marcha o para la mejora de los sistemas de comercialización vía desarrollo de página web y venta online (ecommerce, scommerce, mcommerce y similares) o de gestión del establecimiento (clientes, proveedores, etc.) tambien puede recibir dotación económica, así como la compra de terminales de punto de venta y sistemas de codificación y lectura óptica de productos, balanzas electrónicas comerciales o cajas registradoras.

El importe mínimo de inversión admitida (sin IVA) por establecimiento es de 3.000 euros para las inversiones en renovación de infraestructuras y equipamientos, y de 1.000 euros para las inversiones en incorporación de nuevas tecnologías e innovación.