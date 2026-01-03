Gobierno Vasco abre la convocatoria de ayudas para el Tercer Sector 2026, dotada con 4,8 millones de euros

Archivo - Sede del Gobierno Vasco en Lakua - IREKIA - Archivo

BILBAO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco ha abierto hasta el próximo día 31 de enero el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria 2026 de subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, dotadas con un presupuesto de 4.792.480 euros.

Son entidades de iniciativa social aquellas cuya finalidad principal es promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia.

Se entienden como actividades de intervención social, o del ámbito de la intervención social, las actividades definidas en el artículo 4 de la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi, según recogen las bases de la convocatoria de ayudas.

El programa esta dirigido a entidades sin ánimo de lucro que estén legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente a su naturaleza jurídica, al menos con un año de antelación a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Además, deben tener su sede o delegación y actividad en Euskadi. En el caso de que se cuente con delegación, es necesario que la misma esté inscrita en el registro correspondiente, al menos con tres años de antelación a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Otro requisito es carecer de ánimo de lucro, independientemente de su forma jurídica y promover a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia.

Del mismo modo, deben estar inscritas en el Censo del Tercer Sector Social de Euskadi y en el Censo del Organizaciones del Voluntariado, si la actividad para la que solicita la subvención está enmarcada en la línea subvencional relativa al Fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en el ámbito de la intervención social.