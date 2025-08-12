El Gobierno Vasco aconseja extremar la precaución ante la alerta naranja por altas temperaturas

El Servicio de Emergencias de Osakidetza atendió a 15 personas el lunes a consecuencia de las altas temperaturas - GOBIERNO VASCO

Advierte de que la acumulación de calor en las últimas jornadas y el previsto hasta finales de esta semana "exige un mayor cuidado"

VITORIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha reiterado este martes la conveniencia de extremar la precaución ante la alerta naranja por altas temperaturas y de seguir las recomendaciones sanitarias.

El Departamento de Salud ha insistido en esta recomendación ante la prolongación de la alerta naranja por calor en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la jornada de este 12 de agosto.

La Dirección de Salud Pública ha reiterado, a través de un comunicado, la conveniencia de seguir las recomendaciones sanitarias para evitar que las altas temperaturas afecten a la salud de la población.

Desde el Ejecutivo autonómico se ha advertido de que la acumulación del calor padecido días atrás y el previsto hasta finales de esta misma semana "exige un mayor cuidado en las medidas a implementar y en los consejos a seguir", especialmente por parte de la población de riesgo: menores de 4 años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, y personas que realizan actividad física en exteriores.

El Departamento de Salud ha recordado que en la jornada de este pasado lunes, el Servicio de Emergencias de Osakidetza atendió a 15 personas a consecuencia de las altas temperaturas registradas en Euskadi, de las que 13 fueron trasladadas en ambulancias al hospital o a centros de salud.

Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco se ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones recogidas en el 'Plan de Calor 2025'. El objetivo de este programa es prevenir y reducir el impacto del exceso de temperatura en la salud de la población durante los meses más calurosos del año, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

El Ejecutivo ha recomendado contactar con frecuencia con las personas mayores que vivan solas, y no dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, especialmente en las horas centrales del día.

RECOMENDACIONES

Los consejos difundidos desde el Departamento de Salud incluyen la sugerencia de evitar la exposición solar en las horas centrales del día; no exponer nunca directamente al sol a bebés de menos de 6 meses; protegerse del sol mediante sombrero, gafas de sol y protector solar; usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar; y evitar realizar actividad física intensa en episodios de altas temperaturas, y sobre todo durante las horas de más calor.

En caso de realizar travesías o senderismo, se aconseja consultar la predicción meteorológica y asegurar la provisión suficiente de agua. También es recomendable consultar con el personal sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y estén relacionados con las altas temperaturas (debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa, desmayo).

En casa e interiores es conveniente mantener ventanas y persianas cerradas cuando las temperaturas son altas, así como aprovechar el aire de la noche para ventilar y refrescar las estancias. También se ha de evitar, en las horas más calurosas del día, el uso de electrodomésticos y aparatos que produzcan calor.

Salud ha explicado que el uso de ventiladores eléctricos puede brindar alivio, pero que cuando la temperatura supera los 35°C, no son útiles para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor, puesto que no reducen la temperatura corporal.

Si se nota mucho calor, es aconsejable tomar duchas o baños de agua fría. Otra alternativa es refrescarse el cuerpo, sobre todo cara y manos, con agua fresca y paños o esponjas mojadas. Si no es posible refrescar la casa, se aconseja pasar de dos a tres horas del día en un lugar fresco (como un edificio público con aire acondicionado).

Por otra parte, se debe beber agua y líquidos de manera frecuente, sin esperar a tener sed. También se ha de evitar consumir bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, puesto que no calman la sed y favorecen la deshidratación. Es recomendable aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas para reponer las sales minerales que se pierden por el sudor. A su vez, se debe tratar de evitar las comidas grasas y demasiado abundantes, puesto que dificultan la adaptación al calor.

PERSONAS VULNERABLES

Aunque cualquier persona puede sufrir problemas por el calor, hay que prestar especial atención a bebés y menores de edad, a mujeres gestantes y lactantes, así como a personas mayores y con enfermedades. Nunca se debe dejar a nadie en un vehículo estacionado y cerrado, aunque esté a la sombra.

Las personas ancianas, sobre todo las que viven solas o son dependientes, pueden tener dificultades en adoptar medidas protectoras, por lo que es conveniente visitarlas, al menos, una vez al día. En caso de emergencia, se debe llamar al 112.