El Gobierno Vasco activará este viernes la alerta naranja por olas de entre cinco y seis metros

VITORIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco activará entre las 9.00 y las 0.00 horas de este viernes la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación (en las dos primeras millas) con "una altura de ola significante" que podría situarse entre los 5 y 6 metros.

Al mismo tiempo, ha informado que se han activado diversos avisos amarillos por proyecciones de agua y salpicaduras; viento en zonas expuestas de los tres territorios, con rachas que podrían superar los 100 km/h; y nieve en el interior, con cotas que podrían descender hasta los 700-800 metros de altitud.

Según Euskalmet, durante la jornada de este jueves, se está formando en el Atlántico una borrasca, denominada 'Goretti', que provocará en las próximas horas un cambio significativo en el tiempo con viento intenso del oeste-noroeste, precipitaciones y un descenso de la cota de nieve, además de un empeoramiento del estado de la mar.

De cara a la navegación, el estado de la mar comenzará a complicarse durante la madrugada del viernes, con un rápido aumento del oleaje, con una altura de ola significante que podría superar los 5 metros por la mañana y mantenerse entre 5 y 6 metros durante el resto del día. Todo ello, acompañado de un viento del oeste-noroeste de fuerza 6 a 7, con intervalos de fuerza 8.

Por otro lado, este viernes y el sábado se prevé un cielo mayoritariamente nuboso o muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas, más abundantes, persistentes y generalizadas en la vertiente cantábrica, especialmente el viernes por la tarde y la primera mitad del sábado.

Además, el viernes no se descarta la aparición de tormentas con granizo y la cota de nieve descenderá hasta situarse entre 700 y 800 metros, para volver a subir el sábado. El viento del oeste y noroeste soplará con intensidad, con rachas fuertes en el litoral, y las temperaturas máximas tenderán a descender, con riesgo de heladas débiles en zonas de montaña.

RECOMENDACIONES

Con motivo de la activación de la alerta naranja por riesgo marítimo-costero, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología ha recordado a la población la importancia de extremar las precauciones en las zonas costeras y seguir las recomendaciones de seguridad.

Así, se aconseja evitar el baño y cualquier actividad acuática o subacuática, así como el uso de embarcaciones, revisando, en todo caso, sus amarras. Asimismo, se recomienda no acceder a zonas potencialmente peligrosas, alejarse de rompientes, espigones, muelles, paseos marítimos y acantilados, y evitar la circulación por carreteras próximas a la línea de costa.

En caso de caída al mar o de arrastre por el oleaje, es importante mantener la calma, alejarse de las zonas de rompiente y no nadar a contracorriente, solicitando auxilio y esperando la llegada de los servicios de rescate. Ante cualquier situación de emergencia, se insta a la ciudadanía a llamar inmediatamente al 112.