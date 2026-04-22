Gobierno Vasco advierte que al no cederle el Ayuntamiento las parcelas de El Infierno su ayuda irá a otros municipios

Archivo - El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco, Denis Itxaso. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco ha advertido de que al no cederle el Ayuntamiento de San Sebastián las dos parcelas municipales del ámbito de El Infierno para construir vivienda pública en régimen de alquiler, "los recursos públicos y la ayuda" que brinda a la ciudad "y que esta no desee aprovechar", se destinarán "en el contrato programa 2027 de Visesa a otras promociones de vivienda protegida en otros municipios vascos".

En un comunicado, el Departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana ha señalado que ello "impediría, por tanto, aprovechar la oportunidad que representa el desarrollo inmediato de una gran promoción de vivienda pública en alquiler en estas parcelas en El Infierno".

Además, destaca que "este proyecto tendría una importancia singular porque contribuiría a aliviar la gran demanda existente en la ciudad, especialmente entre los jóvenes donostiarras" y hacerlo, además, "en unas condiciones económicas que facilitaría su emancipación con el acceso a una vivienda digna y adecuada para sus necesidades".

Desde el Departamento se ha aclarado que no ha recibido hasta la fecha "ninguna consulta formal" por parte del Ayuntamiento de San Sebastián sobre "la eventual disposición a asumir la promoción desde el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, o, en su caso, la promotora pública Visesa".

Pese a ello, el Departamento ha manifestado su "plena disposición" para desarrollar esta actuación que permitiría "la construcción de aproximadamente 270 nuevas viviendas protegidas y tasadas de carácter público y en alquiler", en el municipio que presenta "el mayor tensionamiento residencial de la Comunidad Autónoma Vasca por el acusado déficit de vivienda protegida, todo lo cual lo convierte en objetivo prioritario para el Ejecutivo autonómico".

En este contexto, el Departamento vasco de Vivienda y Agenda Urbana tiene prevista la próxima aprobación del contrato programa correspondiente a 2027, que se producirá el próximo 13 de mayo en el Consejo de Administración de Visesa.

El contrato programa anual es el que "compromete y planifica los recursos humanos y financieros necesarios para ejecutar la construcción de la vivienda pública en cada parcela de Euskadi que está a su disposición", han apuntado las mismas fuentes.

El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco ha reafirmado su disposición a "encajar en esa planificación la incorporación de estas promociones". "La previsión actual es la de aprobar un contrato programa ligeramente superior a las 800 viviendas, repartidas en seis municipios de Euskadi", han detallado.

PLAZOS "EQUIPARABLES" A CIUDAD JARDÍN

Según el Gobierno Vasco esta actuación en El Infierno "podría ejecutarse con plazos equiparables a los de la otra promoción que próximamente va a iniciarse en la ciudad, las 98 viviendas públicas en alquiler de Ciudad Jardín, en el barrio de Loiola", cuyo acuerdo institucional fue suscrito con el exalcalde Eneko Goia a finales de julio del año pasado y cuyas obras se iniciarán "en el mes de junio".

"La vía de la cesión de parcelas municipales -que es la política habitual del ejecutivo autonómico en colaboración con los ayuntamientos-, ha estado cerrada durante los últimos lustros para levantar viviendas en San Sebastián, y parecía reabrirse con aquella cesión, que Visesa va a materializar antes de que se cumpla un año desde la formalización de la cesión de las parcelas", han indicado desde el Departamento.

"DISPONIBILIDAD TOTAL"

El Gobierno Vasco ha insistido en que "la disponibilidad presupuestaria es total, la voluntad política y técnica es absoluta", y lo que Visesa ofrece "no es solo asumir sin costes para el Consistorio los gastos de la construcción, sino también el coste de la explotación futura de las viviendas en alquiler protegido, a cargo de la agencia pública del alquiler, Alokabide".

"La política del Gobierno vasco, extendida en el resto de capitales y municipios vascos, apuesta por el alquiler protegido y no por la venta, apuesta por mantener la titularidad pública de las viviendas como una infraestructura de país, y no representa coste alguno para las arcas municipales", han subrayado.

Por otro lado, el Departamento vasco de Vivienda ha puntualizado que la cesión de parcelas públicas a la Administración autonómica o su venta a empresas privadas para su desarrollo, "son alternativas políticas relacionadas con el modelo de vivienda protegida que se quiere fomentar y no con el urbanismo y las tramitaciones urbanísticas".

"La decisión sobre qué modelo de vivienda protegida se quiere fomentar no está condicionada con las competencias urbanísticas del Ayuntamiento", han añadido.