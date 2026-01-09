El Gobierno Vasco afirma que las familias de Basoa y Martínez se encuentran "abrumadas" pero "ilusionadas"

Archivo - Cacerolada en Bilbao para pedir la la libertad de los presos políticos y los vascos detenidos por el Gobierno de Venezuela - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Exterior del Gobierno Vasco, Abel Caballero, ha afirmado que las familias de José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, bilbaínos detenidos en Venezuela en septiembre de 2024 bajo la acusación de espionaje y que este jueves fueron puestos en libertad, se encuentran "un poco abrumadas" pero "ilusionadas", y esperan que este capítulo de su vida quede en "una terrible pesadilla".

Los familiares de Basoa y Martínez Adasme se han desplazado a Madrid para recibirles en el aeropuerto de Barajas, donde se encuentran junto a la secretaria de Estado para Sudamérica, Susana Sumelzo.

Según ha explicado este viernes Caballero a Radio Euskadi, los familiares de los dos bilbaínos, con los que ha conversado, están "un poco abrumados" en estos momentos, aunque "ilusionados de que sus familiares vuelvan a casa y que esto quede en una terrible pesadilla".

También el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este miércoles que los cinco españoles detenidos, "sin excepción", le dijeron en la conversación que mantuvieron este jueves que "estaban un poco en estado de shock porque les informaron de que iban a ser liberados en tiempo real".

"Se levantaron un día pensando que ahí iban a seguir un tiempo indefinido y unas horas después estaban en la residencia del embajador de España", ha apostillado.

José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme viajaron a la Amazonia venezolana en agosto de 2024, donde fueron detenidos e incomunicados por las autoridades de Venezuela el 2 de septiembre de 2024.

Estas acusaron a ambos de ser miembros del CNI y de estar involucrados en un complot internacional para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por su parte, el Gobierno de España negó en repetidas ocasiones cualquier vínculo de los dos ciudadanos vascos con agencias u organismos del Estado español, y exigieron su liberación.

Después de que en la madrugada del pasado sábado Maduro fuera capturado y detenido en una operación militar de EEUU en Caracas, el Gobierno de Delcy Martínez ha puesto en libertad cinco españoles, entre ellos los dos bilbaínos, además de a otros presos políticos.