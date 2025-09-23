Gobierno Vasco afirma que 'Txiki' y Otaegi son "víctimas" del franquismo pero pide que "no se instrumentalicen"

VITORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Ubarretxena, ha afirmado este martes que los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, son "víctimas" del franquismo, pero ha rechazado que el 50 aniversario de su fusilamiento sea "instrumentalizado", y espera que sirva para construir "memoria ética y crítica orientada a la no repetición y a la deslegitimación de toda violencia".

Ubarretxena, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en Vitoria-Gasteiz, ha sido preguntada por si cree que estos dos miembros de ETA, ejecutados en la etapa final del franquismo, deben ser objeto de homenaje, en alusión al homenaje que celebrará en su honor la izquierda abertzale el próximo fin de semana.

La portavoz del Ejecutivo de Euskadi ha destacado que 'Txiki' y Otaegi "son víctimas" porque "fueron fusilados por un Gobierno franquista". "Padecieron una vulneración inaceptable de sus derechos humanos. Ahora bien, este aniversario no puede ser instrumentalizado. Debe ser una oportunidad para seguir construyendo una memoria ética y crítica orientada a la no repetición y a la deslegitimación de toda violencia", ha subrayado.