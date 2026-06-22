Gobierno Vasco amplía la alarma roja por temperaturas altas extremas al martes y miércoles en gran parte de Euskadi

Archivo - Termómetro marcando 41 ºc en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ha ampliado la alarma roja por temperaturas altas extremas a este martes, 23 de junio, y miércoles, día 24, ante la previsión de que el episodio de calor extremo continuará afectando a gran parte de Euskadi durante los próximos días.

Según Euskalmet, Agencia Vasca de Meteorología, la alarma roja estará activa el martes y el miércoles en la zona cantábrica interior, la zona de transición y el eje del Ebro entre las 12.00 y las 20.00 horas. En esas zonas, las temperaturas máximas podrían alcanzar o rondar los 40 grados durante las horas centrales del día.

Este martes, 23 de junio, las máximas podrían situarse en torno a los 40 grados en la zona cantábrica interior, los 39 grados en la zona de transición y los 40 grados en el eje del Ebro. En el litoral, se activará la alerta naranja por temperaturas altas extremas entre las 12.00 y las 18.00 horas, con máximas que podrían rondar los 35 grados en la costa.

Este miércoles, 24 de junio, se mantendrá la alarma roja por temperaturas altas extremas en la zona cantábrica interior, la zona de transición y el eje del Ebro, también entre las 12.00 y las 20.00 horas. Las temperaturas máximas podrían rondar los 40 grados en la zona cantábrica interior y los 39 grados en la zona de transición y en el eje del Ebro. En la costa, la alerta naranja estará activa entre las 12.00 y las 18.00 horas, con máximas que podrían alcanzar los 36 grados.

Además, Euskalmet mantiene para ambas jornadas la alerta naranja por temperaturas altas persistentes en toda Euskadi, desde las 00.00 hasta las 24.00 horas, ya que las temperaturas se mantendrán elevadas durante ambas jornadas, dejando noches "tropicales" en todo el territorio.

Este martes, las mínimas podrían situarse en torno a los 22 grados en la zona costera, los 20 grados en la zona cantábrica interior, los 19 grados en la zona de transición y los 22 grados en el eje del Ebro. Este miércoles, los valores podrían rondar los 22 grados en la zona costera, los 21 grados en la zona cantábrica interior, los 20 grados en la zona de transición y los 22 grados en el eje del Ebro.

La ampliación de la alarma roja se produce en el marco de un episodio de calor extremo que este lunes ya ha motivado la activación de la alarma roja por temperaturas altas extremas en Euskadi entre las 12.00 y las 20.00 horas, con máximas previstas de 37 grados en la costa, 40 grados en la zona cantábrica interior, 39 grados en la zona de transición y 40 grados en el eje del Ebro.

NOCHE DE SAN JUAN

En este contexto de calor extremo, y ante la celebración de la noche de San Juan en la que numerosos municipios de Euskadi tienen previsto encender las tradicionales hogueras, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad recomienda a las instituciones competentes que analicen la situación en cada municipio y, en su caso, eviten el encendido de hogueras en zonas próximas a masas forestales.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad ha declarado este lunes, a partir de las 12.00 horas, la Fase de Emergencia: Situación 0 del LABI para realizar el seguimiento, evaluación y previsión del episodio.

RECOMENDACIONES GENERALES

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, a fin de prevenir o mitigar las posibles consecuencias negativas que pudieran ocasionar las altas temperaturas extremas y persistentes, aconseja seguir las recomendaciones de autoprotección recogidas en el Plan de Calor 2026 del Departamento de Salud.

En esa línea, recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día; no exponer nunca directamente al sol a bebés menores de 6 meses; utilizar sombrero, gafas de sol y protección solar adecuada; vestir ropa ligera, holgada y transpirable; evitar realizar actividad física intensa, especialmente en los momentos de mayor temperatura; y consultar con personal sanitario si aparecen síntomas como debilidad, fatiga, mareos, náuseas, visión borrosa o desmayos que se prolonguen más de una hora.

MANTENER EL HOGAR FRESCO

También se recomienda mantener ventanas y persianas cerradas durante las horas de más calor; ventilar la vivienda por la noche para refrescar las estancias; evitar el uso de electrodomésticos que generen calor en las horas centrales del día; utilizar ventiladores con precaución, ya que por encima de 35 grados no reducen la temperatura corporal; y refrescarse con duchas o baños de agua fría, o mediante paños húmedos en cara y manos. Si no es posible mantener la vivienda fresca, se aconseja pasar entre dos y tres horas al día en lugares climatizados, como edificios públicos.

EVITAR LA DESHIDRATACIÓN

Otras recomendaciones son beber agua y líquidos con frecuencia, sin esperar a tener sed; evitar bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido en azúcar, ya que favorecen la deshidratación; aumentar el consumo de frutas, verduras y ensaladas para reponer sales minerales; y evitar comidas copiosas, grasas o pesadas que dificulten la adaptación al calor.

CUIDAR A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

Se recomienda, además, prestar especial atención a bebés, menores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas mayores y personas con enfermedades; no dejar nunca a ninguna persona en un vehículo cerrado, ni siquiera a la sombra; y vigilar especialmente a las personas mayores que viven solas o tienen dependencia, visitándolas al menos una vez al día.

En el ámbito laboral, se recomienda planificar los trabajos para evitar realizarlos en las horas de más calor; hidratarse constantemente; habilitar zonas refrigeradas con acceso a agua potable para poder realizar descansos frecuentes; utilizar ropa ligera y protección solar; usar repelente de insectos; y evitar zonas de agua estancada para prevenir enfermedades transmitidas por vectores.

En caso de emergencia, desde el Gobierno Vasco indican que se debe llamar al 112 y recuerdan que se puede consultar el pronóstico del tiempo actualizado en la página web de Euskalmet y en su cuenta oficial en la red social X.