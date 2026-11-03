La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en el Parlamento vasco - IREKIA

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco ampliará hasta los 8 años las ayudas a la crianza a partir del tercer hijo y para familias monoparentales, en el marco de los 160,97 millones de euros previstos dentro de Gizabidea, la agenda vasca de bienestar integral del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco. Además, Emantzipa recibirá 26,7 millones y 16,1 millones serán para BetiON, que extenderá la teleasistencia predictiva a más de 4.000 hogares.

La consejería que gestiona Nerea Melgosa plantea para 2027 un presupuesto de 344.236.000 euros, incluido el capítulo de personal, organizado en torno a tres dimensiones del bienestar integral: garantizar las condiciones materiales y los derechos para una vida digna; reforzar el bienestar emocional y los vínculos; y facilitar la autonomía y las oportunidades para desarrollar un proyecto de vida.

En su comparecencia ante el Parlamento vasco para presentar el detalle de los presupuestos de su departamento, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha dicho que el objetivo es que "vivir bien en Euskadi no dependa de la etapa vital ni de las circunstancias de partida".

Esta orientación, ha recordado, se recoge en Gizabidea, que articula la corresponsabilidad entre instituciones públicas, familias, redes comunitarias, Tercer Sector Social y academia. El planteamiento combina prestaciones, servicios, acompañamiento, prevención e innovación, con perspectiva de género e interseccional.

En la primera dimensión, las ayudas por hijos e hijas y la conciliación sumarán 160,97 millones de euros. Tras la ampliación general de las ayudas hasta los 4 años en 2026, en 2027 se extenderán hasta los 8 años para terceros y sucesivos hijos e hijas y para familias monomarentales y monoparentales. El seguimiento del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y a la Infancia y Adolescencia contará con 67.000 euros.

Emantzipa dispondrá de 26,7 millones de euros, de los cuales 10,04 millones corresponden a la convocatoria de 2027. GazteAval contará con 1,87 millones para la ejecución de avales que faciliten el acceso a la primera vivienda habitual.

El conjunto del Departamento destinará casi 65 millones de euros a reforzar el bienestar material de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Se incluyen más de 41 millones para las Ayudas de Emergencia Social (AES), 14,3 millones para el bono térmico, 2,85 millones para las ayudas a mujeres víctimas de violencias de género y sexual, 4,04 millones para el Programa de Asistencia Material Básica y 1,5 millones para Cruz Roja, destinados a necesidades básicas y a combatir la pobreza energética. Además, a combatir la exclusión residencial grave se destina 1.273.500 euros en total.

La igualdad de trato y la garantía de derechos se concretan, entre otras dotaciones, en 720.000 euros para igualdad de trato y no discriminación.

BIENESTAR EMOCIONAL

La segunda dimensión sitúa los vínculos y el acompañamiento en el centro de la respuesta pública. Las familias dispondrán de 700.000 euros para FamiliaK y de 435.500 euros para un autobús itinerante que acerque información y recursos a los municipios. Se prevén, además, 400.000 euros para una cátedra universitaria de Conciliación y 903.000 euros para el servicio de mediación familiar, junto al impulso de la parentalidad positiva.

En infancia y adolescencia, el desarrollo de la Ley 2/2024 incluye 295.000 euros para bienestar emocional y digital y detección temprana de riesgos; 300.000 euros para promover la escucha y participación efectiva de niños, niñas y adolescentes; y cerca de 397.000 euros para Zeuk Esan.

El modelo Barnahus de atención integral a víctimas de violencia sexual contará con 203.194 euros y Aukerak Suspertzen, vinculado a la inclusión y el apoyo educativo, con 1,8 millones.

El servicio GAZ elevará su dotación de 650.000 a 923.974 euros para acompañar los itinerarios de emancipación juvenil. Los convenios de emancipación para una vida digna pasarán de 1,1 a 1,5 millones, mientras que Erroak dispondrá de 80.000 euros para trabajar en el ámbito de la salud mental juvenil.

BetiON contará con 16,1 millones de euros e incorporará la prevención de la soledad desde una perspectiva de ciclo vital, el apoyo a las personas cuidadoras y la teleasistencia predictiva en más de 4.000 hogares. Se destinarán otros 223.000 euros a actuaciones contra las soledades, en los entornos urbanos y rurales, mientras que SATEVI dispondrá de 600.060 euros para mantener la atención durante las 24 horas a mujeres víctimas de violencia machista y a su entorno.

AUTONOMÍA

La tercera dimensión pretende ampliar la capacidad de las personas para decidir cómo vivir y participar en la sociedad. El Modelo de Vida Independiente para personas con discapacidad recibirá 70.000 euros y servirá como base para la futura Ley de Vida Independiente. El ámbito del autismo contará con 60.000 euros para el Plan Vasco y 120.000 euros para las asociaciones.

El Departamento desplegará la Estrategia Vasca con las Personas Mayores 2026-2029, avanzará en el Estatuto de las Personas Cuidadoras y colaborará con Educación en la cualificación de profesionales de los apoyos y los cuidados hasta 2030, con una aportación anual de 158.400 euros. También se consignan 150.000 euros para la organización del Congreso Internacional de la European Social Network (ESN).

En el Modelo Vasco de Acogida, Trapezistak contará con 5 millones de euros para jóvenes migrantes sin referentes familiares. Se destinarán 1,81 millones a desplegar una red de Harreraguneak con los ayuntamientos, 1,07 millones a Aholku Sarea para asistencia jurídica y convivencia intercultural y 651.900 euros a programas de acompañamiento y autonomía, incluido Loturak.

La convivencia y los vínculos entre generaciones dispondrán de 632.000 euros para solidaridad intergeneracional y 432.841 euros para Euskadi Lagunkoia Berria.

Se destinarán 633.214 euros a diversidad sexual y de género, incluido Berdindu, que ampliará su atención a las zonas rurales, y 225.000 euros al pueblo gitano y a la diversidad interreligiosa.

La cátedra universitaria Ikuspegi sobre migraciones y convivencia contará con 400.000 euros. Para el Tercer Sector Social se prevén más de 3,7 millones de euros para GIZ y 600.000 euros para ELK, junto a 90.000 euros para la estrategia de voluntariado.

La innovación social tendrá su principal instrumento en Gizalab, dotado con un millón de euros para conectar administraciones, conocimiento, Tercer Sector y comunidad, experimentar soluciones y facilitar su extensión cuando aporten resultados. Esta línea incorporará las ayudas JAK de gestión del conocimiento. El proyecto Biziaria contará con 187.234 euros para generar evidencia científica sobre longevidad y apoyos.

Ante las previsiones para 2035 -un aumento del 4,2% de la población mayor de 64 años y un descenso del 2% de la menor de 15-, el Plan Estratégico de Innovación en Reto Demográfico dispondrá de 300.000 euros. El objetivo es adaptar las políticas a los cambios sociales y demográficos previstos.

Otros 30.000 euros serán para la Red Vasca de Evaluación del Bienestar, 175.000 euros para evaluar el II Plan Estratégico de Servicios Sociales y preparar el tercero, 60.000 euros para prevención y actuación ante malos tratos a personas mayores y ética en los servicios sociales y 400.000 euros para fortalecer el Sistema Vasco de Información de Servicios Sociales. Se contempla asimismo la evaluación de los centros residenciales mediante Hobezain.

Tras la presentación, Melgosa ha subrayado que "un presupuesto responsable no solo asigna recursos", sino que "los orienta a objetivos claros y evalúa sus resultados para mejorar la vida de la ciudadanía".