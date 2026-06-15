Gobierno Vasco anuncia "un plan de confort térmico para los centros educativos" ante las olas de calor

Archivo - Patio de un colegio - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha anunciado que su departamento trabaja en "un plan de confort térmico para los centros educativos" ante las olas de calor registradas en Euskadi como consecuencia del cambio climático. Este verano se pondrá en marcha un proyecto piloto en cuatro centros.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Pedrosa ha señalado que esta semana otra vez se está entrando "en temperaturas atípicas" y ha admitido que "muchos centros educativos fueron construidos en una época en la que Euskadi no tenía estas situaciones". Por ello, cree que hay que analizar "con detalle cuáles son los cambios estructurales" que hay que hacer.

Según ha destacado, el Departamento de Educación ya está trabajando "en la definición de un plan de confort térmico para los centros educativos de Euskadi", que estará "dirigido al conjunto de etapas educativas".

"Queremos hacer un diagnóstico riguroso de la situación de los distintos edificios educativos, identificar las necesidades más urgentes y planificar actuaciones para mejorar el confort térmico de los centros: reforzar los espacios de sombra, optimizar la ventilación y, sobre todo, la idea es adaptar progresivamente las infraestructuras educativas en general", ha añadido.

La consejera ha dicho que se priorizarán "las situaciones más vulnerables". "Tenemos que tener en cuenta que cada centro educativo tiene unas características muy determinadas. Si tenemos edificios de hace 50 años, también tenemos edificios recién construidos que ya integran este tipo de características, y lo que queremos es dar una respuesta sistémica a cada realidad", ha indicado.

Begoña Pedrosa ha precisado que se va a empezar a trabajar en ello ya este verano, abordando un pilotaje. "Lo que queremos es mirar al futuro, a los cambios y esto ha venido para quedarse, con lo cual tenemos que adaptarnos al cambio climático". "Hay que actuar y esa es la intención que tenemos desde el gobierno", ha subrayado.

Pedrosa ha recordado también hay que tener en cuenta que hay edificios protegidos, que son patrimonio, y por ejemplo las fachadas no se pueden ni tocar. Todo esto requiere de actuaciones o intervenciones técnicamente muy delicadas, y ahí tenemos que entrar con otro tipo de especialistas

En concreto, la actuación comenzará con cuatro centros educativos "con acciones muy específicas", y se irá viendo dónde están las prioridades para, "poco a poco, sistémicamente en los próximos años" proceder a la adaptación. "Los centros educativos tienen que estar adecuados a la nueva situación porque hablamos de bienestar del alumnado y esa es nuestra gran prioridad", ha dicho.

La consejera cree que en algunos centros se actuará ya para el comienzo del próximo curso, porque se tienen "identificados los puntos más vulnerables", sobre todo en Bilbao.

Ante las críticas de la oposición, sobre todo de Sumar, por lo que consideran "falta de inversión" en centros públicos, Begoña Pedrosa ha señalado que en los públicos se prevé invertir hasta 2030 unos 750 millones de euros.

"Estamos trabajando ya en ese plan de infraestructuras con acciones integrales estructurales que nos está trayendo espacios novedosos a la educación en Euskadi y que también contemplan este tipo de iniciativas de confort climático", ha explicado.